Defensa de PPK niega pruebas tras casi siete años de investigación por IIRSA Norte

Juan Midolo cuestiona pedido de prisión del Equipo Lava Jato contra PPK y afirma que no existen testimonios ni documentos que sustenten acusación de colusión

El abogado Juan Midolo rechazó la acusación fiscal del Equipo Especial Lava Jato que solicita ocho años y seis meses de prisión para Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de colusión en el caso IIRSA Norte. Midolo insiste en que tras casi siete años de investigación no hay testimonios ni documentos que respalden un acuerdo irregular con Odebrecht. Sin embargo, la estrategia defensiva elude explicar cómo un ministro de Economía que presidía Proinversión puede desligarse de las decisiones tomadas durante su gestión en un proceso de concesión que benefició a la constructora brasileña investigada por corrupción.

La línea defensiva de siempre

La defensa de PPK sostiene que la Fiscalía no tiene pruebas sólidas desde que inició la investigación en 2019. Aunque no han sido notificados formalmente sobre la acusación, Midolo adelantó su posición en declaraciones a la prensa.

«Lo que no ha conseguido en todos estos años (…) es una sola declaración, ni un solo documento que establezca algún tipo de acuerdo irregular, algún beneficio, alguna prebenda, alguna dádiva de Odebrecht o de algún otro miembro del consorcio al señor Kuczynski», declaró el abogado.

El argumento minimiza que Kuczynski ocupaba el cargo más alto en la toma de decisiones sobre la concesión. La defensa descalifica las irregularidades administrativas como si fueran meros trámites burocráticos sin consecuencias políticas.

El poder de decidir

El caso IIRSA Norte se centra en el periodo 2004-2005, cuando Kuczynski era ministro de Economía y por ley presidía el Consejo Directivo de Proinversión. Esa posición le otorgaba poder de decisión sobre las concesiones que involucraban a Odebrecht.

Sobre las reuniones con Jorge Barata y otros representantes de la constructora, Midolo afirma que fueron formales y documentadas. «No ha habido ninguna reunión ni en las oficinas de Odebrecht, ni en el domicilio del señor Kuczynski, ni en ningún otro lugar ajeno a las instalaciones del Ministerio de Economía», enfatizó.

El abogado asegura que la acusación no prosperará porque otros funcionarios participaron en los encuentros. Pero esa presencia no elimina la responsabilidad política de quien presidía el organismo que aprobó la concesión a una empresa hoy condenada por corrupción sistémica en la región.