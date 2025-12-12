Claudio Calmet celebra con Ximena Díaz en “Eres mi bien”

Popular “Emerson” destaca la buena química con la actriz tras la inesperada salida de Natalia Salas

El experimentado y conocido actor de cine, teatro y televisión, Claudio Calmet, está feliz que su personaje “Emerson” de la telenovela “Eres mi bien” de Latina siga creciendo en la historia. Además, resaltó que pese a la triste salida de su compañera Natalia Salas para tratar su cáncer, ha logrado muy buena química con la actriz Ximena Díaz quien asumió el rol de “Mechita” en la producción nacional.

Calmet destacó el talento de su compañera de reparto y afirmó que se llevan muy bien a la hora de compartir escena juntos. “Aunque ha pasado un tiempo ya trabajando con Ximena, puedo decir que el cambio fluyó de muy buena manera porque es una de esas actrices con una energía muy bonita. De hecho, nos llevamos muy bien, tanto dentro como fuera de escena”, comentó el actor que descartó que el cambió haya afectado la novela.

“Ximena tiene un carácter muy llevadero. Yo estoy muy contento, cómodo y conforme trabajando con ella. Creo que nos divertimos mucho, en ese sentido, el cambio nunca lo sentí como un cambio brusco. Finalmente, nosotros como actores debemos acoplarnos a los cambios”, indicó el popular “Emerson” que sigue conquistando a los televidentes con sus situaciones.

Comentó que las grabaciones de la telenovela continuarán hasta el próximo año y su personaje pasará por momentos difíciles. “A Emerson se le vienen muchos obstáculos a nivel familiar y de decisiones. Además de momentos hilarantes y cómicos, ya que Emerson es una paleta de emociones”, resaltó.

Sobre la competencia, Claudio Calmet manifestó que está tranquilo y marca distancia de los enfrentamientos. “Me parece que la competencia es maravillosa, siempre y cuando sea una competencia sana. Creo que el televidente está en todo el derecho de escoger,”, finalizó el actor que cerró con éxito la temporada de la obra “Chicha y Ron, una historia de chanchos” y en 2026 tienen nuevos proyectos bajo la manga.

“Para el mes de marzo en el Teatro de Lucía se viene una obra hermosa, dirigida por Jaime Nieto, no puedo dar muchos detalles, pero estarán Fiorella Flores, Gonzalo Revoredo y yo. Y, a mitad de año, se viene otro proyecto en el teatro de la Universidad de Lima, además de un podcast y este verano estaré dictando un taller de actuación para adolescentes en la escuela de EZ Casting y Talleres”, acotó.