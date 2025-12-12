Brasil busca extender contrato de técnico italiano Carlo Ancelotti hasta 2030

Parece que hay Carlo Ancelotti para rato en Brasil. Luego de medio año al frente de la selección, ahora busca extender el contrato del entrenador italiano hasta el 2030. Las primeras actuaciones de la ‘Canarinha’ fueron positivas para los dirigentes de la CBF, que ya buscan continuar con ‘Carletto’ que en 8 partidos ha conseguido 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Pero eso no es todo para Ancelotti, ya que el nuevo contrato que le estaría ofreciendo lo convertiría en el técnico de selección mejor pagado del mundo. Recordemos que Brasil terminó en la quinta posición en la Clasificatorias sudamericanas y en el Mundial forma parte del Grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia.