Braelynn Llamoca la central peruana que destaca en Estados Unidos

La fiebre de Gianluca Lapadula y Oliver Sonne por la Selección Peruana, hizo eco también en la Selección femenina. Futbolistas americanas con raíces peruanas como; Katarina Comesana, Olenka Soko, Braelynn Llamoca, Mila León, las hermanas Claudia y Grace Cagnina, ya saben lo que es defender a la Blanquirroja. Sin embargo, la central Braelynn Llamoca viene destacando a pasos agigantados con la divisa nacional en los encuentros que ha disputado. El amor por Perú lo lleva en las venas y en el corazón.



Sus inicios en la tierra del tío Sam no fueron nada fácil. Empezó su relación con el balón desde los seis años, pues su padre, Arturo Llamoca, -quien tuvo su formación en las divisiones menores de Universitario de Deportes- y hermano Joseph no desmayaban en trabajar con la “bebé” en los aspectos técnico-táctico para moldearla y sea una jugadora de élite.



¿Qué te motivo a defender la blanquirroja?

En una oportunidad, junto a toda mi familia, estuvimos observando un partido por las Eliminatorias de Perú, cantaron el himno nacional. Uyyyyy, la piel se me puso de gallina y tuve sentimientos encontrados. No dudé en decirle sí a mi papá cuando me pregunto si quería jugar por la Selección Femenina. Fue ahí donde tramitamos mi doble nacionalidad. «



¿En tu puesto, a qué jugador peruano admiras?

«Me gustó el juego del ‘Mudo’ Rodríguez, a quien conocí en la Videna. También el de Juan Reynoso a quien sólo ví por videos que me mostraba mi papá. Admiré mucho el juego de Paolo Maldini «



Sus buenas actuaciones en sus clubes Fullerton Rangers y el CA Internacional (de Estados Unidos) tuvieron sus frutos. En noviembre del 2021, durante un amistoso internacional de preparación para la Copa América Femenina, el Técnico Peruano Conrad Flores la hace debutar en la Selección Peruana. Braelynn Llamoca hizo su ingreso en el segundo tiempo, siendo un empate 1-1 ante Paraguay.



«Braelynn, tienes buen pie, le pegas muy bien a la pelota». Fueron las palabras motivadoras de Flavio Maestri, quien aquel año fue el asistente técnico de Conrad Flores.



En ese sentido, la central peruana viene jugando 23 encuentros con la Selección Peruana, y a pesar que ha recibido propuestas de dos clubes peruanos, Braelynn quiere concentrarse en su carrera de psicología en USA; claro, no descarta la Liga Femenina de Perú.



“Poco a poco el fútbol femenino en el Perú va creciendo. La Selección va teniendo un nombre y los clubes también. Hay que creer en nosotras, pues en el fútbol, también nos vamos a empoderar”, finalizó.