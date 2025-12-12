Banco de la Nación y MML inauguran exposición artística con obras desde la época virreinal

La muestra se exhibirá en la galería Pancho Fierro, en el Centro de Lima, del 11 de diciembre al 4 de enero. El ingreso al público es libre.

El Banco de la Nación (BN) inauguró hoy, en alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la exposición “Imaginarios del Perú”, que pone al alcance del público un conjunto de obras artísticas de las épocas virreinal, republicana y contemporánea. La muestra estará disponible desde este 11 de diciembre al 4 de enero del 2026 en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, en el Centro Histórico de Lima.

La exhibición incluye más de 50 obras que van desde el arte del periodo virreinal hasta el del siglo XX, y permiten ver cómo cada época aportó a formar la manera en que imaginamos y entendemos al Perú en lo social, lo espiritual y lo estético.

La muestra se organiza en tres núcleos que recorren la historia visual del Perú: el arte barroco andino y virreinal con su fuerte sentido espiritual; la gráfica republicana de los siglos XIX y XX, donde destaca Humareda como figura del siglo XX; y la modernidad del mismo siglo, representada por lenguajes expresivos y experimentales en artistas como Macedonio de la Torre.

Entre otros grandes artistas peruanos, la selección incluye piezas de enorme relevancia histórica como el retrato de Nicolasa Cisneros, el retrato de Túpac Amaru de Ángel Chávez, y la litografía La muerte de Danton de Víctor Humareda, que permiten leer la evolución cultural del país.

Con esta exposición, el Banco de la Nación y la MML busca acercar a los peruanos a una parte importante de la historia y cultura del Perú reflejada en estas obras artísticas. Por ello, invitan a la ciudadanía a asistir a la muestra fotográfica que estará disponible hasta el 4 de enero del 2026, de lunes a viernes, incluido feriados, de 10.00 de la mañana a 7.00 de la noche.