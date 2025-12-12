Acusación por IIRSA Norte:Fiscalía acusa a PPK y pide penas para exfuncionarios, incluído René Cornejo

Solicitan más de ocho años de prisión para Pedro Pablo Kuczynski por presunta colusión. Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales del MP



 Exfuncionarios como René Cornejo afrontan pedido fiscal de nueve años por el caso IIRSA Norte.

La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Equipo Especial Lava Jato, presentó ante el Poder Judicial la acusación formal contra Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, relacionado con el proceso de concesión del proyecto IIRSA Norte entre 2003 y 2005. La acusación también alcanza a varios exfuncionarios que participaron en dicho proceso.

Según el Ministerio Público, los hechos se vinculan a la promoción y entrega en concesión de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte, adjudicados a empresas vinculadas a Odebrecht.

Este sería uno de los casos emblemáticos investigados dentro del esquema de presunta corrupción asociado a megaproyectos de infraestructura.

La Fiscalía solicitó ocho años y medio de prisión para Kuczynski y José Ortiz, mientras que para René Cornejo —ubicado entre los principales exfuncionarios acusados— se pidió una pena de nueve años, junto con Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, Aldo Bresani y Vicente Campodónico. Los acusados fueron incluidos en el

requerimiento presentado para control de legalidad.

El requerimiento fiscal sostiene que Kuczynski, en su calidad de ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de ProInversión, sostuvo reuniones con Jorge Barata, representante de Odebrecht, lo que habría derivado en decisiones que favorecieron a la concesionaria IIRSA Norte S.A. Según la acusación, ese favorecimiento se concretó en la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión.

El Ministerio Público estimó un perjuicio económico al Estado equivalente a US$ 108 439 773.97 como consecuencia de las decisiones adoptadas durante el proceso de concesión.

Con esta presentación, el caso avanza hacia la etapa de control judicial, que definirá si procede a un eventual juicio oral.

Esta es la acusación número 31 presentada por el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial, como parte del conjunto de investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción cometidos durante la adjudicación de obras de gran envergadura. El avance del proceso coincide con la reciente participación política de Kuczynski, inscrito como candidato al Senado para las Elecciones Generales de 2026.

PPK enfrenta acusación formal ante el Poder Judicial

La acusación presentada por el Equipo Especial Lava Jato marca un nuevo avance procesal en el caso IIRSA Norte, uno de los expedientes emblemáticos del esquema Lava Jato en el Perú. El Ministerio Público sostiene que las decisiones adoptadas durante la concesión generaron un perjuicio millonario al Estado.

La etapa de control judicial será clave para definir el futuro del proceso, en el que también figuran exfuncionarios como René Cornejo, para quien la Fiscalía solicitó una pena de nueve años de prisión.