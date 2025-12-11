Tragedia en Cusco: cinco muertos y 38 heridos tras volcadura de bus interprovincial

El accidente ocurrió en la madrugada del jueves en el kilómetro 88 de la vía Espinar-Arequipa. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro que enluta a varias familias a pocos días de Navidad.

Un bus de la empresa Expreso y Turismo Real se despistó y volcó en la madrugada del jueves 11 de diciembre en el sector de Condoroma, provincia de Espinar, Cusco. El accidente dejó cinco personas muertas y 38 heridos. Las circunstancias del siniestro permanecen bajo investigación policial.

El hecho ocurrió en el kilómetro 88 de la vía regional que conecta Espinar con Arequipa. La Policía de Carreteras reportó que el vehículo interprovincial perdió el control y terminó volcado. Los primeros auxilios llegaron durante las primeras horas de la mañana para atender la emergencia.

Heridos evacuados a hospitales de la región

La mayoría de los heridos fueron trasladados al Hospital de Espinar para recibir atención médica inmediata. Otro grupo de pasajeros permanece en un centro de salud cercano al lugar del accidente. Las autoridades hospitalarias informaron que algunos pacientes presentan lesiones complejas.

Los casos más graves serán evacuados a la ciudad de Cusco. La decisión busca garantizar una mejor atención médica para quienes enfrentan cuadros críticos. Mientras tanto, los fallecidos aún están en proceso de identificación. La tragedia golpea a las familias afectadas a pocos días de las festividades navideñas.

Perú enfrenta una crisis de seguridad vial

Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las principales causas de muerte en el país. Esta semana se registraron múltiples siniestros fatales en distintas regiones. Un motociclista murió en un choque violento en la avenida Faucett del Callao. En Villa El Salvador, al sur de Lima, un bus de transporte público arrolló y mató a una mujer.

El domingo 7 de diciembre, dos personas fallecieron en un choque frontal entre un automóvil y un camión cisterna en la Panamericana Sur, provincia de Nasca. Ese mismo día, cuatro personas murieron en Pataz, La Libertad, cuando su vehículo cayó a un abismo. Entre las víctimas se encontraba el presidente de una ronda campesina.

Las carreteras peruanas continúan cobrando vidas ante la ausencia de políticas efectivas de prevención. Las familias de las víctimas exigen respuestas y soluciones urgentes.