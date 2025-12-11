Tomás Gálvez anuncia cierre del Equipo Lava Jato y acusa a fiscales de proteger a Odebrecht

El fiscal de la Nación interino confirmó que desactivará cuatro equipos especiales del Ministerio Público en las próximas semanas. Sostiene que estas unidades ya cumplieron su ciclo, pero acusa al equipo que investigó Lava Jato de haber defendido a la constructora brasileña durante el proceso.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que desactivará los cuatro equipos especiales del Ministerio Público en las próximas semanas. La medida implica el cierre del Equipo Especial Lava Jato, el Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y el Equipo Especial para casos con víctimas durante protestas sociales. Gálvez justificó la decisión argumentando que estas unidades «ya cumplieron su ciclo» y acusó directamente al equipo Lava Jato de haber protegido a Odebrecht durante la investigación.

La decisión y sus plazos

Gálvez confirmó el cambio estructural en una entrevista con Canal N. «Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los equipos especiales son siempre temporales. Yo creo que ya cumplieron su ciclo», señaló. Aclaró que la implementación no ocurrirá antes de 2026 debido a la elevada carga laboral en curso. Sin embargo, formalizará la resolución «en las próximas semanas».

El fiscal interino sostuvo que la decisión recae en la Junta de Fiscales Supremos. No obstante, enfatizó que si el colegiado no alcanza un acuerdo, él mismo actuará. «Lo vamos a hacer en la Junta, pero si no lo hace la Junta lo hago yo como fiscal de la Nación. (¿Tiene la potestad?) Sobrado, sí», afirmó.

La acusación contra Lava Jato

El fiscal interino acusó directamente al Equipo Especial Lava Jato de haber protegido a la empresa brasileña. «Sí (defendieron a Odebrecht), los he denunciado», afirmó al argumentar su postura. Rechazó que el cierre represente un debilitamiento del sistema anticorrupción. Aseguró que cualquier decisión será cuestionada por «un sector que protege a Odebrecht».

Los resultados de los equipos

Lava Jato reportó 65 sentencias condenatorias y más de 4,500 millones de soles en reparaciones civiles. El Equipo Especial Cuellos Blancos logró la primera condena en ese megacaso: 9 años y 2 meses para el exjuez Hugo Velásquez. Gálvez aseguró que las investigaciones no se archivarán y que las fiscalías permanentes asumirán los casos sin interrupciones.