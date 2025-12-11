Policía interviene a más de 300 extranjeros en operativos en Lima Norte

La Policía desplegó más de 400 efectivos en hostales, discotecas y bares para verificar situación migratoria en el marco del estado de emergencia

La Policía Nacional del Perú intervino este miércoles por la noche a más de 300 ciudadanos extranjeros durante operativos de control territorial en Lima Norte. Los efectivos revisaron 20 hostales, discotecas, bares y locales nocturnos, trasladando a los intervenidos a la Comisaría de Independencia para verificar su situación migratoria. Las acciones se realizaron bajo la supervisión del secretario general del Ministerio del Interior, Pedro Hernández, como parte del plan de operaciones dispuesto por el Gobierno en el marco del estado de emergencia vigente.

Intensificación de operativos nocturnos

El secretario general del sector Interior supervisó los operativos en representación del ministro Vicente Tiburcio. Hernández anunció que la PNP intensificará estos despliegues en toda Lima Metropolitana. «Siguiendo las políticas del señor Presidente de la República y del Ministro del Interior, estamos intensificando los operativos territoriales a fin de garantizar la seguridad y la paz social en el marco del estado de emergencia», declaró el funcionario.

El objetivo declarado es garantizar la seguridad y la paz social. Todos los extranjeros intervenidos pasaron por controles de identidad, según constató el funcionario del Mininter.

Cifras y despliegue operativo

El coronel PNP Ramiro Trauco, jefe de la División Policial Norte 2, detalló que se intervino a 220 varones y 110 mujeres. Algunos fueron encontrados en hostales que las fuerzas del orden registraron durante la operación.

El operativo demandó un importante despliegue de recursos humanos. Se movilizaron más de 400 efectivos de diferentes unidades especializadas. Participaron miembros de Halcones, el Escuadrón Verde, la Unidad de Servicios Especiales (USE) y personal de comisarías. El Ejército también brindó apoyo en las acciones desarrolladas durante la noche del miércoles en los distritos de Lima Norte.