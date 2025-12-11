Pacientes del Hospital del Niño adelantan navidad

A solo días de la Navidad, decenas de niños del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN – SB), pasaron un gran momento de alegría y emoción, gracias a un grupo de voluntarios de nutrición de Salud en Casa y voluntarias de Lazo Rosado que acudieron para realizar un baile dinámico y la entrega de obsequios para los pequeños.

“A través de un Papa Noel y sus Nutri Duendaa, los aumnos de nutrición de las universidades San Ignacio de Loyola, Cayetano Heredia , UTP, Wiener y Científica del Sur interactuaron con los pequeños pacientes que se encontraban con sus padres para un chequeo médico”, manifestó Susana Wong, directora de Lazo Rosado.

De acuerdo a la activista el mayor compromiso del voluntariado em estas fechas es brindar amor al prójimo, con un trato empático y, sobre todo, digno. Y agradecemos a Dios por permitir a estos jóvenes voluntarios en seguir salvando vidas mediante sus orientaciones y campañas de salud.

“Lazo Rosado asimismo tiene un compromiso con la sociedad a través de campañas de concientización en la lucha contra el cáncer de mama y otras patologías cancerígenas que aquejan a miles de peruanos; y por ello contamos con el apoyo de Salud en Casa en ferias informativas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).