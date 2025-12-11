Neymar sigue generando récords en el Brasileirao con subida en las redes sociales

Las redes sociales siguen ganando protagonismo en el fútbol brasileño, no solo como canales de relación con los aficionados, sino también como importantes fuentes de ingresos, visibilidad y fortalecimiento de marca. En este 2025, un estudio realizado por Ibope Repucom, que monitorea la evolución digital de los 50 clubes más seguidos del país, reveló a los equipos que más crecieron a lo largo de la temporada, y el gran destaque fue el Santos de Neymar.

Entre enero y diciembre, el cuadro albo paulista pasó del noveno al tercer lugar en el ranking, quedando detrás solo de Flamengo y Corinthians. El club también registró el mayor salto del listado, acumulando más de 12 millones de seguidores en las plataformas. Uno de los puntos más destacados del Santos está en TikTok, donde alcanzó más de 600 millones de visualizaciones en el mes de octubre, superando al club con más inscritos en las redes sociales, el Flamengo, que tuvo 210 millones en la plataforma.

El buen desempeño del Santos en las redes también registró el mayor aumento entre los 100 clubes con más seguidores del mundo en agosto, excluyendo YouTube. Esto porque, según el CIES Football Observatory, el club creció un 81,7% en el periodo de un año, desde junio de 2024. Factor importante fue la llegada del astro Neymar

El estudio también refuerza la hegemonía de los equipos del Sudeste, que dominan las primeras posiciones del ranking. Grêmio sigue siendo el único representante del Sur dentro del top 10, mientras que Flamengo y Corinthians continúan en la cima absoluta de las bases digitales.

El informe de Ibope Repucom muestra que el entorno digital sigue siendo un terreno estratégico y competitivo para los clubes brasileños, y que la planificación, la consistencia y la identidad de marca continúan siendo determinantes para transformar el compromiso en crecimiento real y sostenible. (Tomado el Diario AS).