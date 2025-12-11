Municipalidad negocia traspasar el tren a Chosica al Ministerio de Transportes

La Municipalidad busca entregar en concesión el proyecto ferroviario de 45 kilómetros que beneficiaría a más de 12 mil pasajeros diarios

La Municipalidad de Lima gestiona un convenio para entregar en concesión el Tren Lima-Chosica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El alcalde Renzo Reggiardo dio inicio a las pruebas del material rodante y anunció que el proyecto contará con el apoyo de Proinversión y el Ministerio de Economía. El sistema de 45 kilómetros transportaría a más de 12 500 pasajeros al día a bajo costo y en menos tiempo.

Arrancan las pruebas sin pasajeros

Las pruebas se realizan con una locomotora y cinco coches que recorren desde la estación Monserrate hacia Huaycán y Chosica sin pasajeros. Reggiardo informó que están preparando un convenio para que los trenes formen parte del sistema ferroviario nacional. «Estamos preparando un convenio que permitirá que estos trenes formen parte del sistema ferroviario nacional y cuenten con toda la experiencia técnica del sector transporte», aseguró el alcalde.

El burgomaestre destacó que cuentan con el respaldo de Proinversión para coordinar con el concesionario. También mencionó el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. «Compartimos con gran felicidad que hoy los trenes hacen su primer recorrido desde Monserrate hasta Chosica», señaló.

Plan de mantenimiento para 90 coches

Durante el evento se presentó el Plan de Mantenimiento Preventivo que se ejecutará en 90 coches y 19 locomotoras. El objetivo es garantizar que las unidades estén en óptimas condiciones para entrar en operación. La ministra de Economía, Denisse Miralles, y el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio Castro, participaron en la ceremonia.

Reggiardo enfatizó que el proyecto busca ofrecer una alternativa real de transporte. «Estamos conectando a miles de vecinos de Lima con Chosica, sabemos que el viaje desde el este hacia el centro de nuestra ciudad se ha vuelto difícil, largo y agotador, por eso estamos trabajando; para ofrecer una alternativa real, un transporte, seguro, ordenado, eficiente y, sobre todo, digno para todos», enfatizó el burgomaestre.