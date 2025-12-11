Minsa advierte conspiración para bloquear licitaciones

Existiría una conspiración para alterar el normal desarrollo de las contrataciones públicas paralizando obras y servicios en perjuicio de miles de ciudadanos, alertaron fuentes del Ministerio de Salud.

Esto, refiriéndose al caso de las supuestas graves irregularidades en el proceso de licitación para la adquisición de equipamiento del hospital regional Zacarías Correa Valdivia, en Huancavelica.

Recientes publicaciones recogieron la denuncia del sindicato de trabajadores del MINSA acerca de un pretendido favorecimiento a una empresa de origen chino, para encargarle la adquisición de equipos médicos por un monto de 226 millones de soles.

En el MINSA consideran que estas acusaciones formarían parte de un complot para desacreditar el proceso de licitación en curso y llevarlo a fojas cero. El complot consistiría en echar sombras sobre la reputación de algunas de las empresas participantes en la licitación, con el objetivo de declararla nula o desierta. Lo mismo sucede en otros procesos. Todo esto con el subsiguiente mayor gasto para convocar a una nueva licitación y, al mismo tiempo, la demora en la implementación del hospital.

MARCAS DE REPUTACIÓN. Las empresas que operan globalmente trabajan con reputadas marcas internacionales como Siemens, General Electric, Stryker, Dräger y otras. No se limitan a usar marcas de determinado origen.