Home ACTUALIDAD Ministra Lesly Shica reconoció las buenas prácticas de 50 Comités de Gestión...

Ministra Lesly Shica reconoció las buenas prácticas de 50 Comités de Gestión de Cuna Más

By
Rosario Aronés
-
174
0

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, participó en la ceremonia del “XI Reconocimiento a las Buenas Prácticas de los Comités de Gestión y Consejos de Vigilancia 2025”, donde se resaltó la labor de los actores comunales del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) y del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) de Cuna Más, que ha impactado directamente en la vida y bienestar de los niños y niñas usuarias del programa a nivel nacional.

«Hoy quiero reconocer a ustedes por este trabajo en equipo que contribuye a reforzar cada una de las intervenciones y las medidas que vamos priorizando desde el Midis para nuestros niños y niñas. La inversión social en el capital humano desde la primera infancia es importante para la generación que va a tomar las riendas del Perú», afirmó la titular del Midis.

En este proceso participaron más de 600 comités a nivel nacional, quienes presentaron sus buenas prácticas, llegando a la etapa final 50 experiencias destacadas de los grupos: “Actores del cambio por la primera infancia” y “Actores que transforman comunidades”, 22 de ellas pertenecen al Servicio de Cuidado Diurno (SCD) y 28 al Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF).

Estas buenas prácticas reconocen los resultados en acciones que fortalecen la nutrición de los niños; estrategias valiosas en la lucha contra la anemia; iniciativas que revaloran nuestra identidad, lengua y costumbres desde la interculturalidad; esfuerzos inclusivos que garanticen que todos los niños sin excepción, tengan un espacio de desarrollo digno y accesible; modelos de gestión eficiente de recursos que muestran transparencia, organización y responsabilidad; experiencias de articulación territorial; y prácticas extraordinarias provenientes de territorios en contextos complejos.

De esta manera el Midis, a través de Cuna Más, reafirma su compromiso con la primera infancia, estando presente en 25 regiones del país, 192 provincias y 1519 distritos. Cuenta con 3061 Comités de Gestión (CG), 2534 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI), 847 Servicios Alimentarios (SA) y 38 134 madres cuidadoras y facilitadoras, beneficiando a 20 163 gestantes y 323 660 niños menores de 36 meses de edad.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR