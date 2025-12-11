Ministra Lesly Shica reconoció las buenas prácticas de 50 Comités de Gestión de Cuna Más

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, participó en la ceremonia del “XI Reconocimiento a las Buenas Prácticas de los Comités de Gestión y Consejos de Vigilancia 2025”, donde se resaltó la labor de los actores comunales del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) y del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) de Cuna Más, que ha impactado directamente en la vida y bienestar de los niños y niñas usuarias del programa a nivel nacional.

«Hoy quiero reconocer a ustedes por este trabajo en equipo que contribuye a reforzar cada una de las intervenciones y las medidas que vamos priorizando desde el Midis para nuestros niños y niñas. La inversión social en el capital humano desde la primera infancia es importante para la generación que va a tomar las riendas del Perú», afirmó la titular del Midis.

En este proceso participaron más de 600 comités a nivel nacional, quienes presentaron sus buenas prácticas, llegando a la etapa final 50 experiencias destacadas de los grupos: “Actores del cambio por la primera infancia” y “Actores que transforman comunidades”, 22 de ellas pertenecen al Servicio de Cuidado Diurno (SCD) y 28 al Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF).

Estas buenas prácticas reconocen los resultados en acciones que fortalecen la nutrición de los niños; estrategias valiosas en la lucha contra la anemia; iniciativas que revaloran nuestra identidad, lengua y costumbres desde la interculturalidad; esfuerzos inclusivos que garanticen que todos los niños sin excepción, tengan un espacio de desarrollo digno y accesible; modelos de gestión eficiente de recursos que muestran transparencia, organización y responsabilidad; experiencias de articulación territorial; y prácticas extraordinarias provenientes de territorios en contextos complejos.

De esta manera el Midis, a través de Cuna Más, reafirma su compromiso con la primera infancia, estando presente en 25 regiones del país, 192 provincias y 1519 distritos. Cuenta con 3061 Comités de Gestión (CG), 2534 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI), 847 Servicios Alimentarios (SA) y 38 134 madres cuidadoras y facilitadoras, beneficiando a 20 163 gestantes y 323 660 niños menores de 36 meses de edad.