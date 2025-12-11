Minedu inicia en el Cusco distribución de más de un millón de kits escolares en todo el Perú

Minedu inicia en el Cusco distribución de más de un millón de...

 Buzos, polos, mochilas y cuadernos componen el conjunto que llegará a los estudiantes de zonas de pobreza y extrema pobreza

En el marco de la política del Gobierno de atender a la población más vulnerable en todas las regiones, el Ministerio de Educación (Minedu) inició en el distrito de Lamay, provincia de Calca, Cusco, la distribución de más de un millón de kits escolares para estudiantes en situación de pobreza o extrema pobreza.

La viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, María Esther Cuadros Espinoza, dio inicio al proceso en un acto en el que estuvieron presentes el ministro de la Producción, César Quispe, y autoridades regionales y locales.

La viceministra informó que más de un millón de kits escolares, compuestos por buzos, polos, mochilas y cuadernos, beneficiarán a igual número de estudiantes en todo el territorio nacional y serán distribuidos antes de fin de año.

Explicó que los kits han sido confeccionados por 2217 pequeñas y medianas empresas de todo el país con más de 200 millones de soles de los recursos propios del Minedu.

El proceso de adquisición estuvo a cargo del Ministerio de Producción a través del Programa Nacional Compras a MYPErú.

La viceministra Cuadros transmitió a los asistentes al acto el saludo del ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, quien -dijo- impulsa las acciones orientadas a fortalecer el sistema educativo y atender a la población más vulnerable.