María Pía Copello jala a Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera y Dafonseka en su canal de streaming ‘+QTV’

Conductora y celebrity realizó presentación al estilo de ‘Esto es Guerra’

La conductora y celebrity María Pía Copello da el gran salto a las redes sociales presentando su propio canal de streaming ‘+QTV’ y lo hizo anunciando grandes ‘bombas’ con las presencias tan importantes como Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Dafonseka, el Flaco Granda y hasta la animadora infantil Karina Rivera.

«El objetivo es simple, el de poder conectar con la comunidad y conquistar nuevas generaciones con un contenido lleno de entretenimiento variados para todos. Es un nuevo comienzo, nuevas ideas y con todo el corazón», afirmó María Pía Copello, presentando ‘+QTV’.

Además, este lanzamiento marca un precedente, pues María Pía se convierte en la primera influencer en hacer una preventa de un canal de streaming en el Perú.

En esta nueva aventura María Pía Copello ha convocado al productor Peter Fajardo, quien será el nuevo Director de los contenidos del canal ‘+QTV’, y que llega respaldado por su amplia experiencia al frente de ‘Esto es Guerra’, y que se notó desde la presentación con el anuncio de las ‘bombas’ al estilo del reality de competencia.

«Lo mío es estar detrás de cámaras y es un honor formar parte de todo esto, gracias María Pía por sumarme a tu equipo, vengo a aprende y a sumar. Lo que yo sé es producir, tengo 30 años de experiencia y lo que buscamos es conectar con el público haciendo producciones muy buenas, que el entretenimiento vaya más allá, con cariño y pasión», enfatizó Peter Fajardo.

PAOLO GUERRERO, FUE LA GRAN SORPRESA

La gran sorpresa de la noche fue la presentación de Paolo Guerrero, quien comentó que se siente emocionado con dar sus primeros pasos en el mundo del streaming.

«Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer (Ana Paula) ha sido importante en esa decisión. Lo tomo como una historia nueva para mi, para mi carrera, espero que me salga muy bien. Tengo talento para jugar al fútbol y espero poder llevarlo ahora, que el aporte sea mucho con la ayuda de Dios… y con la ayuda de Ana Paula», señaló el capitán histórico de la selección nacional.

REENCUENTRO CON KARINA RIVERA

En el video de presentación del canal ‘QTV’, María Pía Copello observa una extraña caja y decide ver su contenido, llevándose la sorpresa de ser un disco de Karina y Timoteo que la deja perpleja. Segundos después, la propia Karina Rivera aparece y le dice: «Nunca nos dejaron juntarnos y ahora después de 25 años por fin nos vemos cara a cara».

Esto abre la posibilidad de que María Pía y Karina puedan tener algún programa en dicho canal y aclaran ante el público muchas de las dudas que se han tejido en torno a ellas.

DANIELA DARCOURT CONTENTA CON NUEVO RETO

La destacada salsera fue otra de las grandes sorpresas que presenta el canal de streaming ‘+QTV’, donde el público podrá conocer más de la artista.

«Estoy súper contenta por empezar esta nueva aventura con este ramillete de compañeros. María Pía es mi amiga y ahora se ha convertido en mi jefa, creo que todo esto es el resultado de una familia que hace empresa, creando oportunidades para los artistas y para el público con opciones de entretenimiento», indicó Daniela.

CONOCE MÁS DE ‘+QTV’

El canal de streaming +QTV network nace para entregar un contenido muy participativo, pues va más allá del entretenimiento tradicional para conectar con diversas audiencias; ya que ofrecerá contenido de entretenimiento, deportes, big shows, concursos, podcast, actualidad y contenido creado con el sistema de escucha activa.

+QTV network es parte del ‘Grupo Lúdyco’, un nuevo holding empresarial fundado por Samuel Dyer Coriat y María Pía Copello, que tiene negocios de retail, consumo masivo, entretenimiento, ropa, deportes y el canal de streaming.