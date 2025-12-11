Luis Ramos se convertirá en nuevo refuerzo de Alianza Lima, tras su paso por el América de Cali

El atacante peruano Luis Ramos se convertirá en los próximos días en nuevo fichaje de Alianza Lima. El futbolista de 24 años estuvo durante todo este 2025 en el América de Cali de Colombia, club con el que jugó 50 partidos y logró convertir 12 goles, aunque se perdió los últimos juegos del cuadrangular por el título, debido a una lesión. Pese a tener oferta del exterior, le agradó el proyecto deportivo de los blanquiazules y decidió optar por vincularse.

El contrato de Luis Ramos sería por tres años y el Cusco FC se quedará con el 20% de la carta pase del futbolista, pensando en futuras ventas. Cabe indicar que, el atacante nacional estuvo antes en Cusco FC, Municipal, Mannucci, y también en Llacuabamba y Los Chankas, ambos en Liga 2.

De esta forma, el cuadro ‘íntimo’ continúa reforzándose para la próxima temporada, ya que ya fue oficializado Jairo Vélez y a él se sumarán los peruanos Alejandro Duarte (Sporting Cristal), Cristian Carbajal (Sport Boys) y D’Alessandro Montenegro (ADT).