Lucciana Pérez arrasó con norteamericana Barrera y avanzó a cuartos de final del W15 Lima

Lucciana Pérez logró un triunfo contundente al derrotar por 2-0 a la estadounidense Isabella Barrera Aguirre (973 WTA), en el marco del W15 Lima ITF Femenino. La peruana, ubicada en el puesto 401 del mundo, impuso autoridad desde el inicio y cerró el partido con un doble 6-0.

El dominio de Pérez fue absoluto durante todo el encuentro, mostrando solidez en su servicio y precisión en sus devoluciones. Con este resultado, la tenista continúa en racha dentro del campeonato y ratifica su buen momento competitivo en la temporada.

Gracias a esta victoria, Pérez avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a la jamaiquina Najah Dawson (1445 WTA). El duelo representa una nueva oportunidad para que la peruana siga escalando posiciones y mantenga su ritmo ganador en el torneo.