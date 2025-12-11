Lima pone a rodar el tren a Chosica: 90 vagones inician pruebas sin pasajeros

El alcalde Renzo Reggiardo encabezó el arranque de las pruebas en vacío del proyecto ferroviario que busca transportar 12,500 personas diarias y descongestionar el tráfico capitalino.

La Municipalidad de Lima echó a andar este jueves 11 de diciembre las pruebas del futuro Tren Lima-Chosica. Los 90 coches y 19 locomotoras rodarán sobre los rieles sin pasajeros en esta fase inicial. El alcalde Renzo Reggiardo dirigió la ceremonia desde el Parque La Muralla, donde la comuna almacenó todo el material rodante del proyecto.

Primera fase: de Monserrate a Chosica en hora y cuarto

El tren partirá desde la estación Monserrate, atravesará el Parque de La Muralla y llegará hasta Chosica. La comuna anunció en redes sociales que esta marcha forma parte de la primera etapa del proyecto. Los vagones circularán a 40 kilómetros por hora y completarán el recorrido en aproximadamente una hora con quince minutos.

El servicio operaría en dos franjas horarias: de 5:30 a 8:00 de la mañana y de 5:00 a 9:00 de la noche. La municipalidad concentró estos horarios en las horas punta para captar la mayor demanda de pasajeros. Las proyecciones oficiales estiman que el sistema moverá hasta 12,500 personas cada día.

Un tren equivalente a miles de vehículos

Ese flujo de pasajeros reemplazaría a 70 buses de once metros, 357 cústers, 833 combis o 2,500 taxis que hoy saturan las calles de Lima. La comuna espera que el proyecto alivie el tráfico vehicular y mejore la calidad del aire en la capital. La reducción de vehículos particulares y transporte informal representa uno de los principales argumentos para justificar la inversión.

Al acto asistieron la ministra de Economía, Denisse Miralles; el director de Proinversión, Luis Del Carpio; y el presidente de la ATU, David Hernández. La presencia de estas autoridades refleja el respaldo institucional que busca el proyecto.

Mantenimiento y negociación con el MTC

La municipalidad presentó un plan de mantenimiento preventivo que aplicará progresivamente a todo el material rodante. Este plan busca garantizar que los vagones y locomotoras mantengan su condición operativa óptima. Mientras tanto, la comuna negocia un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que le cedan en uso los trenes y las vías ferroviarias. Sin ese acuerdo, el proyecto no podrá avanzar hacia la siguiente fase.