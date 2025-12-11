La Escuela Nacional Superior de Ballet despide el año con talento, formación internacional y nuevas oportunidades para el público

La Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB) culmina el año con una actividad artística y otras académicas que reúnen a su comunidad estudiantil, maestros y público amante de la danza clásica. El espectáculo, la capacitación internacional y el inicio de inscripciones para los Cursos de Extensión marcarán el cierre del 2025, reafirmando el compromiso institucional con la formación de excelencia y la difusión del ballet en el país.

La gran gala anual de la Escuela se realizará el 17 de diciembre en el Teatro Municipal de Surco. En esta función participarán estudiantes de los programas de Formación Artística Temprana (FAT) y Formación Artística Superior (FAS), quienes presentarán un programa variado que reflejará el crecimiento técnico y artístico alcanzado a lo largo del año educativo.

Como cierre académico, la ENSB desarrollará del 26 al 29 de diciembre un curso de capacitación en Técnica Vaganova, dirigido exclusivamente a las maestras del programa FAT. La formación estará a cargo del reconocido maestro ruso Vlamidir Issaev, figura de prestigio internacional y especialista en el método Vaganova, técnica reconocida por forjar bailarines fuertes, elegantes y versátiles, con gran amplitud y fluidez de movimiento.

Además, la Escuela anuncia que desde el 15 de diciembre se abrirán las inscripciones para los Cursos de Extensión – Ciclo Verano, dirigido a niños y niñas desde los 5 años de edad, jóvenes y adultos interesados en iniciar o continuar su formación en danza clásica. Estos cursos permitirán acercarse al ballet en un ambiente guiado por maestros especializados en este arte.