Jorge Fossati no seguirá en Universitario como técnico al no avanzar conversaciones de ambas partes

A un mes de haberse coronado tricampeón, en Universitario la incertidumbre llegó a su fin. En la última conversación con el entrenador uruguayo Jorge Fossati vía zoom desde Montevideo, no lograron ponerse de acuerdo, con miras a la temporada 2026, quedando trunco cualquier opción de acordar su continuidad. Sin embargo, queda pendiente resolver el contrato que tiene el “Nono” por todo el año que viene, el cual lo firmó con el anterior administrador Jean Ferrari.

Tras no alcanzar un acuerdo económico, ambas partes decidieron terminar la relación contractual, a pesar de que Jorge Fossati tenía contrato vigente por todo el 2026. El uruguayo ganó el bicampeonato (Estrellas 27 y 29) y logrando un histórico tricampeonato para Universitario.

El motivo principal de esta ruptura, es que no se concretó la renovación por diferencias en las condiciones económicas y contractuales, aunque existían reportes previos sobre exigencias del entrenador y la postura del club crema. Pero resta resolver el tema económico del contrato, pues si la “U” no lo quiere, debe pagarle a Fossati una indemnización, ya que tiene contrato vigente. Su representante Pablo Betancourt deberá ver el tema económico para resolver su salida.

Si bien Universitario debe resolver primero el tema antes señalado, para buscar un reemplazo, ya se especula los nombres de los argentinos Ricardo Gareca, Gustavo Álvarez y Fabián Bustos como posibles reemplazos Esa misión la tiene el director deportivo de la entidad merengue Álvaro Barco. el objetivo es ir por el tetracampeonato y hacer un mejor papel en la Copa Libertadores de América.