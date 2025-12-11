Jerí recibe asesoría internacional para nuevo plan de seguridad ciudadana

BID y expertos del FBI entregan propuestas al Ejecutivo mientras Jerí promete acciones concretas contra el crimen organizado para enero de 2026

El presidente José Jerí recibió ayer un informe del Banco Interamericano de Desarrollo y se reunió con una delegación del FBI para elaborar el nuevo plan nacional de seguridad ciudadana que presentará en enero de 2026. El documento del BID aborda las economías ilegales, el sistema penitenciario y la necesidad de fortalecer la inteligencia policial. Jerí reconoció deficiencias estatales como el control deficiente de fronteras y marco normativo poco eficiente.

Los aportes del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo entregó al Ejecutivo un documento que analiza el problema de las economías ilegales, particularmente la minería ilegal, y los desafíos del sistema penitenciario. El informe resalta la importancia de fortalecer la inteligencia policial, la infraestructura, la tecnología y la profesionalización para optimizar la prevención y combate del crimen organizado.

Jerí agradeció la colaboración del BID y destacó que el informe constituye un insumo valioso para los equipos técnicos. El representante del BID en el Perú, Ezequiel Cambiasso, aseguró que su institución está a disposición del Ejecutivo. Recordó que el BID ha participado en el fortalecimiento policial en Honduras, Argentina y Uruguay.

La delegación estadounidense

El presidente lideró una reunión con seis funcionarios estadounidenses expertos en seguridad, encabezados por el director de Operaciones del FBI, José A. Pérez. Los expertos provienen del FBI, la Administración para el Control de Drogas y programas de policía estatales.

«Ha habido un mal funcionamiento estatal, con elementos que nos han traído a esta situación crítica, como el control deficiente de las fronteras, bajos recursos tecnológicos y un marco normativo poco eficiente. Esto es lo que queremos cambiar a partir de las reuniones que sostendremos», indicó Jerí.

Se trata de la primera de varias reuniones consultivas durante diciembre con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. «Nuestro objetivo es dejar un plan de seguridad contundente, que proporcione acciones concretas a ejecutar, sea fácil de fiscalizar por las autoridades pertinentes y que sirva como hoja de ruta para el próximo gobierno», manifestó.

Amenazas por requisas

El mandatario aseguró mediante la cuenta X (antes twitter) que el crimen organizado no doblegará las requisas en penales. «Toda acción genera una reacción. Estamos llegando a las raíces de una de las fuentes del crimen en nuestro país. Producto de las requisas en los penales los delincuentes están amenazando al jefe del Inpe. Como Gobierno, y juntos, tomaremos las medidas pertinentes, pero continuaremos a paso redoblado con las acciones ya encaminadas. No nos doblegarán», señaló tras conocerse amenazas contra el jefe del Inpe, Iván Paredes.