Gobierno promulga ley que castiga con hasta seis años de cárcel arrojar residuos sólidos en ríos

El gobierno crea un nuevo delito en el Código Penal contra quienes arrojan residuos sólidos en cauces naturales



El gobierno promulgó este jueves la ley que sanciona con hasta seis años de prisión a quienes arrojen residuos sólidos en ríos o quebradas. La medida cierra un vacío legal que impedía castigar penalmente esta práctica contaminante. La ley establece penas diferenciadas según la gravedad de la infracción y si se utiliza maquinaria pesada para cometer el delito.

Un nuevo delito ambiental

La ley 32523 apareció publicada en el boletín de normas legales de El Peruano. La norma incorpora al Código Penal el delito de exposición de personas al peligro por arrojo de residuos sólidos en cauces naturales. El nuevo artículo 125-A establece sanciones concretas para esta conducta que hasta ahora carecía de consecuencias penales.

El texto legal señala que quien exponga a otras personas a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud arrojando residuos sólidos en el cauce, lecho, ribera o faja marginal de un río o quebrada recibirá pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Esta es la sanción base para el delito en su forma simple.

Penas más duras para casos agravados

La ley prevé castigos más severos en circunstancias específicas. Cuando el infractor utilice camiones u otro tipo de maquinaria pesada para arrojar los residuos sólidos, la pena aumenta. También se aplica esta sanción mayor si la conducta causa daño a obras de infraestructura pública. En estos casos agravados, la condena será no menor de cuatro ni mayor de seis años de cárcel.

La iniciativa provino de la congresista Norma Yarrow. El proyecto mereció un amplio consenso en el Congreso de la República. En su primera votación en el pleno, la propuesta recibió más de cien votos a favor. Este respaldo mayoritario refleja la urgencia de atacar la contaminación de los recursos hídricos del país mediante instrumentos legales más efectivos.