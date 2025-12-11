Gobierno de José Jerí acumula 322 homicidios en sus primeros dos meses de gestión

Más del 70% de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego. Lima Metropolitana concentra más de 100 casos, 80 de ellos durante el estado de emergencia.

Los primeros 60 días del gobierno de José Jerí han registrado al menos 322 homicidios según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que aún actualiza sus cifras. Más del 70% de estos crímenes se cometieron con armas de fuego y no hubo un solo día sin homicidios en estos dos meses. Lima Metropolitana concentra más de 100 casos, de los cuales 80 ocurrieron durante el estado de emergencia.

Estado de emergencia sin resultados

El analista de datos Juan Carlos Carbajal señaló que la capital registra más de 100 homicidios en este período. De estos, 80 se produjeron bajo el estado de emergencia. Los distritos de San Martín de Porres y Ate encabezan las estadísticas.

Carbajal destacó que más del 70% de los homicidios fueron causados por proyectil de arma de fuego. Durante los dos meses de gestión de José Jerí no se registró ni un solo día con cero homicidios.

Cifras pendientes de actualización

El Sinadef continúa actualizando su base de datos. Los registros pendientes de días pasados pueden incluir homicidios no contabilizados. Esto significa que la cifra de 322 homicidios podría aumentar una vez se complete el proceso.

Las cifras actuales ya posicionan estos dos meses como un período crítico. La ausencia de días sin crímenes violentos marca un patrón preocupante en la gestión de la seguridad pública.

El año más violento desde 2016

Según los registros oficiales del Gobierno a través del Sinadef, 2025 acumula 2,086 homicidios. El año aún no termina pero ya es el más violento desde 2016. Los datos evidencian un deterioro sostenido de la seguridad ciudadana.

Las cifras contrastan con las medidas de emergencia implementadas. El estado de excepción en Lima Metropolitana no logró frenar la ola de crímenes violentos. Los distritos más afectados continúan registrando casos diarios de homicidios.