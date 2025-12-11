Fiscalía pide 11 años de cárcel para exfuncionarios del MTC por caso ‘Dedo de Dios’

La acusación por colusión alcanza a tres extrabajadores del Ministerio de Transportes vinculados al tramo 4 de la Interoceánica Sur. El Equipo Especial Lava Jato presentó su acusación número 30 contra José Ortiz, Mario Arbulú y Kitty Trinidad.

La fiscal provincial Norma Mori Gómez formalizó una acusación que solicita 11 años de prisión para tres exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los investigados enfrentan cargos por colusión en agravio del Estado dentro del caso ‘Dedo de Dios’, vinculado a irregularidades en la construcción del tramo 4 del Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Esta acusación representa el pedido número 30 del Equipo Especial Lava Jato y refuerza la estrategia del Ministerio Público contra la corrupción en megaproyectos.

Los acusados y el delito imputado

José Ortiz, Mario Arbulú y Kitty Trinidad responden por colusión. La Fiscalía sostiene que estos extrabajadores del MTC favorecieron intereses privados durante la ejecución de la obra. El tramo 4 de la Interoceánica Sur figura como uno de los proyectos investigados en el caso Lava Jato. Los fiscales argumentan que los acusados intervinieron en procesos que generaron sobrecostos. También habrían favorecido a contratistas específicos y vulnerado las obligaciones del Estado en la supervisión de proyectos estratégicos.

La acusación 30 del Lava Jato

El Ministerio Público presentó este requerimiento como evidencia de continuidad en sus investigaciones. La fiscal Mori Gómez señaló que el equipo especializado reunió elementos suficientes para sustentar la imputación. Estos elementos permitirán avanzar hacia el control de legalidad ante el Poder Judicial. La institución remarcó que esta acusación constituye un hito dentro de las pesquisas relacionadas con obras públicas ejecutadas bajo esquemas presuntamente fraudulentos.

Complejidad del expediente

El caso ‘Dedo de Dios’ se convirtió en uno de los expedientes más complejos dentro del componente de infraestructura vial. La Fiscalía sostiene que los investigados participaron en irregularidades que afectaron la ejecución de un megaproyecto. Este corredor vial conecta territorio peruano con Brasil y representa una inversión estratégica para el país. Las investigaciones revelaron presuntos sobrecostos y favoritismos en la contratación.

Rumbo al juicio oral

Si el Poder Judicial admite el requerimiento fiscal, el proceso avanzará hacia juicio oral. En esa etapa se evaluarán las pruebas, testimonios y peritajes que respaldan los pedidos de penas privativas de libertad. El caso se suma a otros expedientes de gran envergadura dentro de la Interoceánica Sur. La decisión judicial determinará si los exfuncionarios enfrentarán un juicio que podría sentarlos en el banquillo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión en el MTC.