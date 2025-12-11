Corte Suprema anula condena que absolvió a los presuntos asesinos del periodista casmeño Pedro Flores Silva

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia que absolvió a los presuntos acusados del crimen del periodista Pedro Flores Silva, ocurrido cerca de su domicilio en Casma en la provincia de Áncash, el 7 de septiembre de 2011.

El tribunal supremo, dispuso anular la resolución del 30 de noviembre de 2023, emitida por la Primera Sala Superior Penal Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que absolvió a Bladimir Anderson Castillo Castro, Emilio José Ciriaco Agreda como coautores de la presunta comisión del delito de asesinato con alevosía y lucro, en agravio de Pedro Alfonso Flores Silva.

Asimismo, absolvió a Marco Antonio Rivero Huertas como instigador de la presunta comisión del delito de asesinato con alevosía y lucro, en agravio de Pedro Alfonso Flores Silva y Miguel Humberto Becerra Pérez y Antonio Azalde Lluen como cómplices primarios del delito de asesinato con alevosía y lucro, en agravio de Pedro Alfonso Flores Silva.

Los magistrados supremos ordenaron, que otra sala disponga la realización de un nuevo juicio oral con diligencias y emita nueva sentencia, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos de la presente ejecutoria suprema

La resolución indica, que resulta necesario declarar nula la sentencia impugnada, a fin de que se actúe la prueba que sea necesaria y se emita nueva sentencia por un nuevo Colegiado superior.

Dispuso realizar diligencias

Por tanto, dispuso que se cite a la testigo Rosa Ana Flores Silva, hermana de la víctima y señale sobre la fecha, horas aproximadas y circunstancias en que esta habría sostenido la conversación con el agraviado en la que le habría señalado al responsable del ataque en su contra.

Además, se realice la escucha de los audios contenidos en los tres CD en sobre lacrado y se cite al perito ingeniero forense Jimi Reyes López, para que ratifique el Dictamen pericial de restos de disparos por arma de fuego y demás diligencias que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Como se recuerda, el 7 de septiembre de 2011, el director del programa de la cadena Canal 6 en la ciudad de Casma, Pedro Alfonso Flores Silva fue asesinado a balazos por unos sujetos encapuchados cerca de su domicilio. Los familiares del periodista responsabilizaron al autor del crimen al alcalde Marco Antonio Rivero Huertas, porque el periodista criticaba su gestión y lo acusaba de corrupción.

También a Miguel Humberto Becerra Pérez y al abogado Antonio Azalde Lluen, así como Bladimir Anderson Castillo Castro y Emilio José Ciriaco Agreda.