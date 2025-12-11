Congreso y transportistas interprovinciales inician diálogo

Representantes de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial COTRAP – APOIP y el Congresista Juan Carlos Mori Celis, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, iniciaron el diálogo para apoyar la aprobación de la modificación de la Ley 31886, norma clave para el ordenamiento y modernización del transporte terrestre en el país.

Durante el encuentro, el congresista Mori Celis reconoció la necesidad de avanzar con celeridad en la aprobación del reglamento debido a su impacto directo en la activación plena del Observatorio de Transporte Terrestre (OTT). Subrayó, además, la importancia de que el alcance del OTT se extienda al transporte interprovincial de pasajeros, así como la inclusión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su arquitectura institucional para fortalecer la transparencia, prevención y supervisión en el sector.

COTRAP- APOIP

Por parte de COTRAP–APOIP participaron su presidente, Luis Flores, su gerente general, Martín Ojeda, y su director, Luis Ramírez, quienes expusieron la urgencia de contar con el reglamento aprobado en el corto plazo. Señalaron que la norma permitirá dotar al Estado de herramientas técnicas para combatir la infiltración de la actividad del transporte por diferentes modalidades delictivas o ilegales, al transparentar la información del sector para prevenir conductas predatorias que comprometen la seguridad de más de 100 millones de pasajeros que son usuarios del transporte interprovincial cada año.

Los representantes de la Asociación enfatizaron que la implementación del OTT —contemplada en la Ley 31886— facilitará la generación de datos confiables, la detecciónn de prácticas ilegales y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, en beneficio directo del transporte interprovincial y de los usuarios.

VOLUNTAD POLÍTICA. Finalmente, COTRAP–APOIP saludó la voluntad política expresada por el presidente de la Comisión de Transportes y reafirmó su disposición a seguir colaborando para fortalecer un transporte terrestre formal, seguro y competitivo en el Perú.