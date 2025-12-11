Congreso lidera ranking de corrupción con 85% de percepción negativa: se duplica desde 2022

Nueva encuesta revela que los peruanos consideran al Parlamento como la institución más corrupta del país, superando ampliamente a la Fiscalía y el Poder Judicial



El Congreso de la República encabeza la lista de instituciones más corruptas del Perú según la percepción ciudadana. Un 85% de los peruanos lo señala como la entidad con mayores niveles de corrupción, según la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025. Este porcentaje representa un salto drástico desde el 60% registrado en 2022, lo que evidencia un deterioro acelerado en la confianza ciudadana hacia el Parlamento.

El Congreso duplica en percepción negativa a otras instituciones clave

La investigación, realizada por Ipsos con el respaldo de Apoyo Consultoría, Grupo RPP, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, muestra que el Congreso duplica la percepción de corrupción de instituciones como el sistema de justicia y el Poder Ejecutivo. Esta brecha marca una diferencia sin precedentes en la historia reciente de las mediciones sobre corrupción en el país.

Detrás del Congreso aparecen la Fiscalía de la Nación con 35% y el gobierno de Dina Boluarte con 33%. El Poder Judicial también alcanza un 33%, mientras que la Policía Nacional registra un 27%. Las municipalidades obtienen un 17%, los gobiernos regionales un 13%, y los medios de comunicación apenas un 8%.

Evolución de las percepciones: ganadores y perdedores

Los datos comparativos con 2022 revelan cambios significativos. La Fiscalía prácticamente duplicó su percepción negativa al pasar de 18% a 35%. La Policía también subió de 22% a 27%. Sin embargo, algunas instituciones mejoraron su imagen: las municipalidades bajaron de 22% a 17%, los gobiernos regionales de 25% a 13%, y los partidos políticos de 20% a apenas 6%.

El Poder Judicial se mantuvo casi estable con una mínima variación de 34% a 33%. Estos movimientos sugieren que la crisis de confianza no afecta a todas las instituciones por igual, aunque el deterioro del Congreso opaca cualquier avance.

La paradoja peruana: confiar la solución a los corruptos

El estudio revela una contradicción preocupante en la mentalidad ciudadana. «Los peruanos exigen que las mismas instituciones que consideran de las más corruptas, como el Congreso y la Policía, sean las que lideren la solución», explica el informe. Un 45% señala al Congreso como responsable de liderar la lucha anticorrupción, seguido por la Policía con 32% y el gobierno central con 30%.

Esta paradoja sugiere que los ciudadanos creen que solo desde dentro de estas instituciones puede generarse un cambio real. La Fiscalía aparece con 28% y el Poder Judicial con 27% como entidades que deberían encabezar esta lucha.

Corrupción y delincuencia: los dos males del país

La corrupción ocupa el segundo lugar entre los principales problemas del Perú con 67%, apenas un punto por debajo de la delincuencia que lidera con 68%. Hace una década, en 2015, solo el 46% consideraba la corrupción como el principal problema nacional. El incremento de más de 20 puntos porcentuales refleja cómo este flagelo ha escalado en la agenda ciudadana.

El pesimismo marca las proyecciones futuras. Un 51% de los encuestados cree que la corrupción aumentará en los próximos cinco años, mientras que solo un 9% confía en que disminuirá. Un 31% considera que la situación seguirá igual, lo que deja poco espacio para el optimismo.