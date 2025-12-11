Caen seis policías de la Dirincri y una civil por cobrar coima de 15 mil soles en el Cercado de Lima

Los efectivos pedían 30 mil soles para favorecer a investigados. Una mujer civil también participó en el cobro irregular. Todos enfrentan cargos por cohecho pasivo propio.

La Fiscalía Anticorrupción de Lima y la Dircocor detuvieron este viernes a seis policías de la División de Investigación de Robos y a una civil. Los acusados cobraron 15 mil soles como adelanto de una coima que ascendía a 30 mil soles. El fiscal Agustín Chuquipul Vidal lideró el operativo que duró siete horas.

Cómo operaba la red corrupta

Los policías y la civil exigieron 30 mil soles a cambio de otorgar beneficios irregulares en un caso delictivo. Recibieron la mitad del monto el 21 de marzo durante una diligencia planificada por la fiscalía. Así lo confirmó el fiscal Chuquipul Vidal en declaraciones a la prensa.

«Han recibido la suma de 15 mil nuevos soles en este caso, a través de una diligencia que se ha realizado el 21 de marzo», explicó el representante del Ministerio Público. Luego añadió que la jueza autorizó la detención con allanamiento tras evaluar las pruebas. Los siete implicados ahora responden por cohecho pasivo propio.

El operativo en la Dirincri

Las autoridades allanaron la sede de la División de Robos en el Cercado de Lima. Durante el operativo, los agentes tomaron declaraciones a los detenidos. Posteriormente, los policías salieron del local con el rostro cubierto. Las patrullas los trasladaron a las dependencias fiscales para continuar con las investigaciones.

Una unidad bajo sospecha

Esta división policial arrastra graves cuestionamientos. En noviembre pasado, el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la unidad, fue acusado de robar medio millón de soles durante un operativo en Huacho. Ocho agentes más enfrentaron la misma acusación. Ahora, este nuevo caso refuerza las sospechas sobre corrupción institucionalizada.

La División de Investigación de Robos debería combatir el crimen organizado. Sin embargo, sus propios miembros protagonizan actos delictivos desde dentro. Esto evidencia la urgencia de depurar las instituciones policiales y fortalecer los mecanismos de control interno.