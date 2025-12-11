APRUEBAN PLAN DE ACCIÓN PARA PROTEGER AL JAGUAR EN LA AMAZONÍA

Perú y otros países refuerzan lucha contra la caza y el comercio ilegal del jaguar, a fin de asegurar su conservación

El jaguar, rey de la Amazonía y símbolo de la biodiversidad en la Amazonía, recibió un respaldo histórico a nivel global. Durante la 20ª Conferencia de las Partes (CoP20) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) se aprobó el Plan de Acción Regional para su conservación, una herramienta clave que refuerza la cooperación entre países, incluido Perú, y busca asegurar la supervivencia de la especie en todo nuestro continente.

El acuerdo establece medidas concretas para enfrentar las principales amenazas como la caza furtiva, el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat. La decisión marca un hito en la protección del jaguar y consolida los compromisos asumidos por los países de su área de distribución, desde México hasta Argentina, para garantizar su futuro en la región.

En ese marco, WWF reafirmó su apoyo a los gobiernos y comunidades locales para consolidar la conservación del jaguar como un pilar de biodiversidad, clima y desarrollo sostenible en la región. “En WWF Perú promovemos en la Amazonía un modelo integral donde el jaguar es el eje que articula conservación, conectividad ecológica y bienestar comunitario. Su presencia exige paisajes continuos y saludables, lo que fortalece la coexistencia humana–jaguar. Impulsamos sistemas productivos compatibles con la biodiversidad y consolidamos una gobernanza local robusta. Con ello buscamos asegurar territorios resilientes al cambio climático y capaces de sostener simultáneamente la integridad ecológica y los medios de vida de las comunidades indígenas y locales”, señaló Fabiola La Rosa, especialista en conservación para la conectividad del paisaje amazónico.

Entre los principales acuerdos de la CoP20 se encuentran:

Plan de Acción Regional: Se aprobó un marco estratégico con seis objetivos que incluyen conservar y restaurar hábitats y poblaciones de jaguares y sus presas; promover un uso del suelo compatible con su protección; prevenir conflictos con humanos, combatir la caza y comercio ilegal; y fortalecer las capacidades y la conciencia para su conservación, y mejorar el conocimiento y monitoreo sobre su estado, amenazas y necesidades para garantizar su supervivencia.

Plataforma Intergubernamental: Se conformó una estructura continental de gobernanza con participación de las secretarías de CITES, la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y agencias de la ONU, organizaciones de conservación y pueblos indígenas.

Resolución sobre Conservación y Comercio: Insta a los países a reforzar legislaciones, vigilancia internacional y estrategias de coexistencia humano–jaguar, además de promover educación ambiental intercultural.

Sistema Modular de Monitoreo: Se implementará un sistema continental de monitoreo que integrará datos forenses, reportes comunitarios y decomisos para orientar acciones en tiempo real contra la matanza y el tráfico ilegal.

Cabe señalar que la adopción de estos acuerdos marcó la culminación del proceso iniciado tras la Segunda Reunión de Estados del Área de Distribución del Jaguar, celebrada en Ciudad de México en septiembre de 2025, cuyos resultados fueron presentados oficialmente ante la CoP20.

En el Perú, el jaguar destaca en 32 Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, 6 Áreas de Conservación Regional y 94 Áreas de Conservación Privada, territorios esenciales para asegurar la conectividad de sus hábitats y la permanencia de sus poblaciones.