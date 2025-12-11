Alianza Lima quedó eliminado del Mundial de Clubes de Vóley al perder con Scandicci de Italia 3-0

Quedó eliminado. Alianza Lima cayó por 3-0 ante Scandicci de Italia, en la última jornada de la fase de grupos y quedó fuera del Mundial de Clubes de Vóley, que se disputa en la ciudad de Sao Paulo. Los parciales fueron de 21-25, 15-25 y 23-25 en un tiempo total de 1 hora y 07 minutos de juego.

El primer set comenzó parejo, pero las italianas fueron sacando distancia para ponerse en ventaja imponiéndose 25-21 en 22 minutos. En el segundo parcial mostraron su mejor nivel para tener más tranquilidad, y ganaron con una diferencia de 25-15 en 20 minutos.

Ambos elencos pelearon el tercer set punto a punto, pero al final fue el conjunto italiano el que logró imponerse por 25-23 en 23 minutos. De esta forma, Alianza Lima queda en el tercer lugar del Grupo A con 3 puntos, y quedó eliminado en esta primera fase.

Los que accedieron a la siguiente ronda fueron el Scandicci de Italia y el Osasco Sao Cristovao de Brasil quedando eliminadas las íntimas unto al Zhetysu CV de Kazajistán, a quien solo le pudo ganar por 3 sets a 0.