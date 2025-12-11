Adidas Skatecore reunió a los mejores riders del país en un espectacular torneo

El evento Adidas Skatecore fue una verdadera fiesta del skate nacional tras desarrollarse con gran éxito en el Skatepark de San Miguel, donde las futuras figuras de este deporte demostraron su talento ante una multitud que abarrotó el recinto. El torneo, organizado por Adidas Skateboarding, reunió a los mejores riders juveniles del país y se disputó en seis categorías: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-16 y Open.

Durante toda la jornada, el público pudo disfrutar de maniobras de alto nivel ejecutadas por niños, adolescentes y jóvenes que vienen destacando en la escena del skate peruano. La competencia repartió S/ 1,500 en efectivo y más de S/ 3,000 en premios otorgados por las marcas auspiciadoras.

Asimismo, todos los participantes recibieron medallas y diplomas de reconocimiento, reforzando el carácter formativo y comunitario del evento, que se desarrolló en un ambiente familiar y de sano esparcimiento. El éxito del Adidas Skatecore fue posible gracias al apoyo de Adidas Skateboarding, la Municipalidad de San Miguel, Embutidos Catalanes, Cera Cerebro, Oak Berry y Necio Skate, que se sumaron a esta iniciativa orientada a impulsar el crecimiento del skate en el Perú.