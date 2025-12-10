UNMSM adjudica 722 becas Permanencia 2025 para garantizar continuidad de estudios a alumnos con limitaciones económicas

El Pronabec otorgó este apoyo a estudiantes con alto rendimiento académico. El programa cubre alimentación, movilidad, útiles y acompañamiento socioemocional hasta que culminen sus carreras

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció que 722 de sus estudiantes recibirán la Beca Permanencia 2025, programa del Pronabec que depende del Ministerio de Educación. El objetivo es evitar que jóvenes con buen desempeño académico abandonen sus estudios por problemas económicos. Las becas forman parte de un total de 8,000 que se distribuyeron en 47 universidades públicas del país y cubren alimentación, movilidad, útiles de escritorio y acompañamiento socioemocional.

Un respaldo integral para completar la formación

Los voceros de San Marcos señalaron que «estas becas representan un paso decisivo en el respaldo a nuestros estudiantes, permitiéndoles acceder a recursos esenciales para culminar su formación profesional en condiciones favorables». El apoyo no se limita a la entrega de recursos materiales. Los representantes de la universidad agregaron que «el acompañamiento no termina en la adjudicación; seguimos a los estudiantes hasta la culminación de su carrera, garantizando su bienestar integral».

La Beca Permanencia busca que los alumnos se concentren en sus actividades académicas sin las presiones que imponen las dificultades económicas. Las 722 becas adjudicadas en San Marcos reflejan el tamaño de la institución y su compromiso con la retención estudiantil.

Tres estudiantes alcanzaron el puntaje máximo

El proceso de selección mostró el nivel académico de varios sanmarquinos. Tres estudiantes obtuvieron 95 puntos, el puntaje máximo posible en la evaluación. Josue Anderson Delgado Ccollcca estudia Gestión Tributaria en la sede del Cercado de Lima. Silvana Venus Zulema Meza Parco y Akemi Kenia Pomazongo Velásquez cursan Psicología en la sede de Villa Rica.

Estos resultados evidencian el esfuerzo sostenido de los jóvenes que acceden al programa. También sirven de motivación para el resto de la comunidad universitaria.

Una herramienta contra la desigualdad educativa

El programa del Pronabec distribuye recursos donde la educación pública enfrenta limitaciones estructurales. Los expertos en educación superior consideran que estas becas son fundamentales para evitar que el talento se pierda por falta de recursos económicos. La adjudicación representa una oportunidad concreta de transformación social en un contexto donde las universidades públicas enfrentan múltiples desafíos.

San Marcos refuerza con este programa sus estrategias de tutoría y canalización de recursos orientadas a la permanencia estudiantil. La universidad busca consolidar su papel como referente en formación académica y garantizar que sus alumnos desarrollen su máximo potencial sin que las limitaciones materiales lo impidan.