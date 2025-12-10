Tragedia en Barranca: tres hermanas mueren en choque frontal en la Panamericana Norte

La tragedia ocurrió el lunes por la noche cuando una camioneta y un auto impactaron violentamente en el kilómetro 203

Tres hermanas perdieron la vida tras un choque frontal en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 203 en Barranca. El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del lunes 8 de diciembre, cuando una camioneta conducida por Mario Estuardo Ferrer, de 68 años, impactó contra un auto que realizó un giro inesperado. Las víctimas fueron Carmen Luz Ferrer Salaverry de 70 años, Alicia Ferrer Salaverry de 56 y Gladys Elena Ferrer Salaverry de 58. Las autoridades atribuyen la tragedia a la poca iluminación del tramo y a una maniobra imprudente.

El contexto de la violencia vial

Los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muertes en el país. Esto ocurre pese a que la extorsión y el sicariato cobran a diario decenas de vidas. La tragedia de Barranca vuelve a demostrar que las carreteras peruanas son escenario de una violencia cotidiana.

La secuencia del accidente

Mario Estuardo Ferrer conducía su camioneta de norte a sur por el kilómetro 207. De pronto, un auto que se dedicaría al rubro de colectivos de pasajeros giró inesperadamente con dirección a Vista Alegre en el tramo Pativilca-Paramonga. Ambos vehículos impactaron violentamente.

Una de las hermanas falleció al instante. Las otras dos murieron cuando eran trasladadas al Hospital de Barranca. El conductor de la camioneta, hermano de las víctimas, resultó ileso. El chofer del auto y sus pasajeros sufrieron fracturas producto del impacto. Fue conducido a la comisaría para rendir su declaración.

La respuesta institucional

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron inmediatamente al lugar. Cercaron la zona e iniciaron las diligencias de rigor. Representantes del Ministerio Público ordenaron el levantamiento de los cadáveres. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Barranca. Las tres hermanas se suman así a las cifras de víctimas que deja la infraestructura vial deficiente y la imprudencia al volante en el Perú.