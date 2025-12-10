Sporting Cristal ganó en la ida a Cusco FC 1-0 y todo se define el domingo en la «Ciudad Imperial»

En un partido de trámite regular, Sporting Cristal superó por la mínima cuenta a Cusco FC 1-0, en el juego de ida de los playoffs para ser Perú 2, y este domingo 14 en la “Ciudad Imperial” se definirá quien irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La actuación del arquero Pedro Díaz impidió que los rimenses sacaran más ventaja, y pone aún en carrera a los “Dorados”.

Muy temprano la visita sufrió la lesión de su defensa Alex Custodio al caer mal y afectarse su rodilla derecha, siendo reemplazado por Miguel Aucca. A los 15’ Gustavo Cazonatti manda un servicio bombeado para que Santiago González empalmara el balón por encima del arquero Pedro Diaz, llegando a la red, dándole la ventaja al cuadro rimense.

En el complemento, Cristal no pudo ampliar la ventaja. A los 74’ una doble salvada magistral de Pedro Díaz ante sendos remates de Leandro Sosa y Fernando Pacheco, evitó que los celestes aumenten el marcador.

Sobre los 88’ un error de Jesús Pretell al devolver haca atrás, lo aprovecha el ingresado Juan Manuel Tevez quien no pudo mandarla a la red, saliendo el balón pegado al poste izquierdo de Enríquez, lo que pudo ser el empate cusqueño. Ahora en el “Garcilaso de la Vega” se definirá la serie. Cusco FC debe ganar por diferencia de dos goles o más para quedarse con el cupo a la fase de grupo de la Libertadores, o de un gol para forzar los penales. Si Cristal gana o empata, será el ganador de la llave.

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini; Wisdom, Cazonatti (Pretell), Távara (Benavente); González, Ávila (Pacheco) y Castro (Otoya). DT: P. Autuori.

CUSCO FC: Díaz; Custodio (Aucca), Gamarra, Ampuero; Zevallos, Valenzuela, Silva (Da Silva), Diez Lino, Colman, Colitto y Callejo (Tevez). DT: M. Rondelli.

ÁRBITRO: Augusto Menéndez

ESCENARIO: Estadio Nacional