Perú multiplica por ocho su comercio exterior en dos décadas gracias a tratados de libre comercio

El país cerró acuerdos con economías que concentran el 82% del PBI mundial, pero expertos advierten que el crecimiento comercial debe ir de la mano con inversión pública de largo plazo

Perú alcanzó un intercambio comercial superior a los 130 mil millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de más de 800% respecto al año 2000, cuando el país inició su estrategia de negociación de Tratados de Libre Comercio con las principales economías del planeta. Luis Torres, expresidente de Promperú, explicó que el país ha firmado más de 23 TLC vigentes desde 2002, los cuales abarcan socios comerciales que representan cerca del 82% del Producto Bruto Interno global.

La apertura comercial como motor económico

Esta red de acuerdos comerciales ha permitido que los productos peruanos accedan a mercados con alta demanda, tecnología e innovación, lo que fortaleció el perfil exportador nacional. Torres destacó que todos los gobiernos desde la implementación de esta estrategia han sostenido y ratificado estos acuerdos comerciales.

El especialista planteó que Perú debe seguir aprovechando su ubicación geográfica estratégica, junto con su patrimonio natural y cultural. Estos factores pueden impulsar nuevas industrias de valor agregado vinculadas a la salud, la cosmética, la industria naval y la aeroespacial. Estos sectores, según Torres, pueden funcionar como motores complementarios al comercio exterior tradicional.

Infraestructura como condición necesaria

Torres subrayó que el avance comercial debe acompañarse de Obras de Estado, definidas como inversiones de largo plazo que impactan directamente en el crecimiento del PBI, la atracción de inversión, la generación de empleo y los indicadores de desarrollo humano. El exfuncionario afirmó que estas obras deben trascender los ciclos políticos y responder a consensos de política pública, tal como ocurrió con la integración comercial y la conectividad marítima del país.

En materia portuaria, Torres recordó que el modelo adoptado en la Ley de Puertos de 2003 impulsó un esquema de conectividad marítima que generó más de 4,000 millones de dólares en inversiones acumuladas por operadores públicos y privados. Este ejemplo ilustra cómo las políticas de Estado sostenidas en el tiempo pueden traducirse en infraestructura productiva que potencia las ventajas comerciales logradas mediante los tratados internacionales.