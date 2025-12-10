Perú firma acuerdo histórico con Corea del Sur para modernizar su arsenal militar

El Ejército peruano adquirirá 195 unidades entre tanques K2 y vehículos blindados 8×8, con una inversión inicial de 270 millones de dólares

El gobierno peruano cerró un convenio estratégico con la empresa surcoreana Hyundai Rotem para la futura compra de 54 tanques principales de batalla K2 y 141 vehículos blindados a ruedas 8×8 K808. El acuerdo representa la mayor exportación de equipamiento terrestre que Corea del Sur realiza hacia América Latina y marca un giro en la modernización del arsenal castrense peruano.

Ceremonia en el Día del Ejército

La firma se realizó durante la conmemoración del 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú. El presidente José Jerí encabezó la ceremonia, acompañado por el presidente del Congreso Fernando Rospigliosi, el premier Ernesto Álvarez, el ministro de Defensa César Díaz, el jefe del Comando Conjunto David Ojeda y el comandante general del Ejército César Briceño.

El convenio no se limita a la compra de equipamiento militar. Establece cooperación tecnológica, alternativas de financiamiento y el impulso de proyectos industriales vinculados al sector defensa. Estos proyectos se ejecutarán a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME), la empresa estatal peruana encargada de la producción de material bélico.

Inversión millonaria y producción local

El general de división Jorge Arévalo Kalinowski, comandante general del Comando Logístico del Ejército y miembro del directorio de FAME, reveló días antes que los surcoreanos proyectan una inversión inicial de 270 millones de dólares. Este capital financiará la construcción de un complejo industrial en territorio peruano donde se ensamblarán los tanques K2 y los vehículos blindados.

La oficina presidencial surcoreana destacó que este contrato marca la primera entrada del tanque K2 en el mercado latinoamericano tras su expansión en Europa. En agosto, Polonia ya había firmado un segundo acuerdo multimillonario con Hyundai Rotem para el suministro de estos mismos tanques, consolidando la presencia del armamento surcoreano en el escenario global.