Minsa entrega primer lote de tacrolimus a EsSalud en medio de crisis de desabastecimiento

El Minsa activa puente logístico de emergencia mientras pacientes trasplantados recurren a donaciones informales



El Ministerio de Salud entregó ayer el primer lote de tacrolimus al Seguro Social de Salud como medida de emergencia ante el desabastecimiento que afecta a pacientes trasplantados en hospitales públicos del país. La operación logística, dispuesta por el ministro Luis Quiroz Avilés y ejecutada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, busca garantizar la continuidad del tratamiento inmunosupresor mientras EsSalud culmina sus procesos de compra. El ministerio programó dos entregas adicionales para hoy y mañana.

Operación de emergencia para cubrir vacío logístico

El Cenares activó un puente logístico para trasladar el medicamento hasta el Almacén Central de EsSalud-Salog. La entrega se realizó de acuerdo con la disponibilidad existente y corresponde a un apoyo temporal. El Minsa aseguró que la operación no afecta el stock de medicamentos en sus propios hospitales ni en los de gobiernos regionales. Las autoridades sanitarias sostienen reuniones para definir estrategias conjuntas que mejoren la gestión de fármacos críticos.

Testimonios de pacientes exponen la magnitud del problema

Familias y pacientes trasplantados mantienen el reclamo ante el desabastecimiento de tacrolimus en la red pública. Denuncias difundidas en redes sociales exponen la angustia de quienes deben tomar este inmunosupresor diariamente para evitar el rechazo del órgano trasplantado.

Caterina Foresti, familiar de un paciente con trasplante renal, denunció la «falta de claridad» por parte de las autoridades. Brígida Castro Rea del Hospital Sabogal en Callao confirmó que tras agotar las reservas familiares no han obtenido plazos precisos para la regularización del suministro. Usuarios relatan episodios de disminución de dosis y donaciones informales. En el Hospital Almenara, la comunidad recurre a plataformas digitales para compartir cápsulas mientras esperan nuevas entregas.

Ciclosporina como reemplazo temporal genera debate médico

Ante la carencia, EsSalud dispuso el uso de ciclosporina como reemplazo temporal. Especialistas advierten que cambiar el inmunosupresor puede resultar en episodios de rechazo agudo. El cambio requiere monitoreo médico constante para evitar complicaciones en los trasplantes.

La crisis expone problemas en la capacidad de gestión en la importación de medicamentos críticos. Las autoridades de salud reiteran que trabajan en la reposición sostenida de tacrolimus para asegurar que todas las personas trasplantadas bajo atención estatal cuenten con el insumo sin interrupciones.