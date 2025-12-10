Ministro de Educación participa en acciones para fortalecer la seguridad ciudadania en San Juan Lurigancho

 Centenares de policías realizaron acciones de control y prevención del delito

En el marco de la ofensiva que impulsa el Gobierno contra el crimen, para fortalecer la seguridad ciudadana, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, participó esta madrugada, acompañando al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en un operativo de seguridad realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima.

El ministro Jorge Figueroa se hizo presente en la avenida Los Jardines, a la altura de la estación del mismo nombre de la Línea 1 del Metro de Lima. En compañía del titular del Interior, verificaron el despliegue de centenares de efectivos policiales de distintas unidades especializadas para efectuar acciones de control y prevención de actos contrarios a la legalidad.

Así, los efectivos ingresaron a discotecas, restaurantes y otros negocios que estaban atiborrados de parroquianos. Se efectuaron acciones de control de identidad para detectar a personas con requisitoria judicial, se solicitó la identificación de conductores de vehículos y se garantizó el normal desenvolvimiento del transporte público en esa zona.

Los vecinos y personas que circulaban por los alrededores felicitaron la iniciativa del Gobierno y saludaron la presencia de dos ministros de Estado en el operativo, que se inició en la noche del martes 9 de diciembre y concluyó en la madrugada del miércoles 10, con resultados satisfactorios. Se informó que los operativos se realizarán en forma permanente y de manera inopinada.

El ministro Jorge Figueroa fue informado del resultado de las acciones policiales y estuvo presente en varias zonas de intervención para expresar su pleno respaldo a las acciones iniciadas por el Gobierno del presidente de la república, José Jerí Oré, para restablecer el orden público; identificar y desarticular las bandas de crimen organizado, y devolver la paz y seguridad a los ciudadanos.