Ministerio de Justicia coordina asistencia técnica internacional de expertos en temas penitenciarios

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, lideró la reunión de coordinación con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO 2.0) en la que se definieron los siguientes pasos para recibir, en el corto plazo, asistencia de técnica de expertos en temas penitenciarios.

En el encuentro se establecieron las etapas para el primer semestre 2026 con énfasis en el fortalecimiento normativo. En los meses de marzo y mayo se recibirá la asistencia técnica de expertos con perfiles especializados en la carrera penitenciaria, categorización de establecimientos penitenciarios y clasificación de población privada de libertad.

Virtualmente, desde Francia, donde cumple una visita de trabajo, el ministro Martínez Laura resaltó la labor de la Misión de Diagnóstico de EL PAcCTO 2.0 que “nos permitió alcanzar importantes resultados, entre ellos la identificación de áreas estratégicas de mejora en materia de inteligencia penitenciaria mediante la optimización de la interoperabilidad entre nuestras instituciones y nuestros órganos”.

Añadió que esta misión, desarrollada en abril pasado, constituyó “una invaluable oportunidad para consolidar los brazos de cooperación entre América Latina y la Unión Europea en la lucha conjunta contra la delincuencia organizada transnacional vinculada al sistema penitenciario”.

En la reunión se abordó el contenido del Informe de Diagnóstico y el Plan de Propuesta de la misión de EL PAcCTO en Perú. Estos documentos se centran en la asistencia técnica para la implementación efectiva de medidas de seguridad e inteligencia penitenciaria, la gestión de las personas privadas de libertad, la cooperación interinstitucional entre las entidades de la cadena penal, y el desarrollo y formación del personal penitenciario.

El encuentro contó con la participación del destacado representante del Programa EL PAcCTO 2.0, Roberto Tartaglia; la agregada de Cooperación y Desarrollo de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, Paula Cristina Fernández; y la integrante del equipo de EL PAcCTO 2.0., Claudia Gatti. También reunió a representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el MINJUSDH.

Más actividades

Como parte de sus actividades en Francia, el ministro Walter Martínez Laura lideró una reunión técnica con la jefa de la División Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Julia Fromholz, a fin de reforzar la cooperación especializada y consolidar acciones más efectivas en la lucha contra la corrupción.

También el titular del sector Justicia sostuvo un encuentro con el director adjunto de Gobernanza Pública de la OCDE, Janos Bertok, para fortalecer el trabajo conjunto en el proceso de adhesión, revisar los avances estratégicos y seguir consolidando estándares internacionales que impulsen una gobernanza y un sistema de justicia modernos.

Ayer, en su primer día de trabajo en París, el ministro Martínez Laura sostuvo una reunión de coordinación en París con el embajador del Perú, Javier Ruiz Rosas. Las autoridades revisaron los principales temas de la relación bilateral con Francia en materia de justicia, seguridad y lucha contra la criminalidad, así como nuevas oportunidades de cooperación penitenciaria para fortalecer las capacidades de las cárceles peruanas.