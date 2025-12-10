Midis despliega megaoperativo para fiscalizar desayunos escolares en todo el país

El Midis supervisa calidad de alimentos que reciben más de 4 millones de estudiantes en 67 mil colegios con apoyo de cuatro ministerios

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lanzó el operativo «Todos comemos lo mismo» para verificar que los desayunos escolares cumplan estándares de calidad e inocuidad en instituciones educativas de todo el territorio. La ministra Lesly Shica encabezó la fiscalización y anunció que la seguridad alimentaria de los escolares representa una prioridad absoluta de su gestión. El megaoperativo involucra a cuatro carteras del Estado y ya supervisó 7564 colegios en cuatro ediciones realizadas entre noviembre y diciembre.

Articulación interministerial para garantizar calidad nutricional

El Midis ejecuta el operativo con participación del Ministerio de Educación, Salud, Agricultura y Producción. La ministra Shica supervisó personalmente la Institución Educativa N.° 1019 Chavín en el distrito de Breña. Allí verificó el cumplimiento de normas de inocuidad en la preparación de alimentos destinados a los estudiantes beneficiarios del programa.

«Este es un trabajo en equipo en el que participan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, de Agricultura y de Producción que busca reforzar el servicio de alimentación escolar, articulación que nos permite ir viendo las mejoras que vamos a fortalecer e incorporar para el año 2026, acompañado de todas las autoridades que nos fiscalizan y que nos ayudan a hacer un proceso más transparente», expresó la ministra Shica.

La fiscalización apunta a asegurar que los más de 4 millones de escolares en 67 mil instituciones educativas reciban un aporte nutricional oportuno y de alta calidad. El operativo busca detectar irregularidades en la preparación o distribución de alimentos.

Aceptabilidad de los alimentos como criterio central

La ministra Shica enfatizó que los alimentos deben cumplir requisitos nutricionales pero también responder a las preferencias de los estudiantes. «Esto debe estar testeado con la mayor aceptabilidad, porque como padres debemos dar alimentos enriquecidos pero que cuenten con la aceptabilidad de nuestros niños», dijo la titular del Midis.

El operativo constituye un despliegue de supervisión masiva y simultánea que verifica la calidad, oportunidad e inocuidad de la entrega, preparación y consumo del servicio alimentario escolar. Las cuatro ediciones del operativo se concentraron entre noviembre y diciembre. El Midis proyecta incorporar mejoras en el servicio de alimentación escolar para 2026 basándose en los hallazgos de estas fiscalizaciones.