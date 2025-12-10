Manchester City le ganó al Real Madrid 2-1 en el Bernabéu y avanza en la Champions League

Luego de cuatro visitas al Santiago Bernabéu, el Manchester City pudo lograr un triunfo valioso ante el Real Madrid 2-1, resultado que le permite meterse entre los ocho primeros de la tabla general de esta primera fase de la Champions League 2025-2026. Los “ciudadanos” fueron eficaces en las llegadas que tuvo al arco de Cuortois, y hunde más a los merengues que viene en caída libre y el puesto de Xavi Alonso tambalea. Fue por la sexta fecha.

Los 45’ iniciales culminó con ventaja del City 2-1. La apertura llegó a los 28’ por acción del brasileño Rodrygo, quien por derecha recibió un pase de Jude Bellingham y con remate cruzado batió a Donnarumma. El empate vino a los 35’ cuando O’Reilly aprovechó un rebote que dio el arquero belga Courtois y la mandó a la red, y luego a los 43’ el noruego Erling Haaland de penal puso arriba a los “ciudadanos”, por falta de Rudiger.

En el complemento, el Madrid intentó llegar al menos al empate, pero careció de puntería y con un mediocampo desgastado, permitió que en el contragolpe pudo ampliar diferencias, apareciendo la figura de Cuortois para impedirlo. Con esta derrota, el Real Madrid se quedó con 12 puntos en el sétimo lugar, mientras que el City avanzó con 13 unidades al cuarto puesto. Restan dos fechas para culminar esta fase previa que se jugará en enero del 2026.

Otros Resultados: Qarabag 2 Ajax 4; Villarreal 2 Copenhague 3; Athletic Club 0 PSG 0; Bayer Leverkusen 2 Newcastle 2; Benfica 2 Nápoles 0; Borussia Dortmund 2 Bodo Glimt 2; Brujas 0 Arsenal 3; Juventus 2 Pafos 0.

Principales Posiciones: Arsenal 18; Bayern Múnich 15; PSG 13; Manchester City 13; Atalanta 13; Inter de Milán 12; Real Madrid 12; Atlético de Madrid|12; Liverpool 12; Borussia Dortmund 11; Tottenham 11; Newcastle 10 Chelsea 10; Sporting de Lisboa 10, F.C. Barcelona 10.