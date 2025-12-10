Los Bacanos, Jerau y Danni Úbeda rompieron fuegos en Púrpura Sessions

Uno de los más originales y vanguardistas eventos de fin de año se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre cuando artistas latinos consagrados dieron vida a la primera Púrpura Sessions, una nueva alternativa para vivir un concierto con una auténtica experiencia 360.

Muchas personalidades de la industria del entretenimiento y las redes sociales se dieron cita en los Estudios Triax para este evento inaugural que generaba mucha expectativa, el ambiente era festivo y los invitados disfrutaron de diversas activaciones y degustaron bebidas y comida de primer nivel.

Púrpura Sessions fue una auténtica experiencia 360 que sirvió como una plataforma única y la primera en todo el continente con puestas en escenas originales, en este formato Bacanos, Jerau y Danni Ubeda mostraron sus mejores canciones.

El original formato de experiencia musical 360 de Púrpura Sessions ofreció el mejor sonido y luces en un espacio acondicionado y funcional para que cada rincón tenga contenido, con activaciones y dinámicas a cargo de marcas de primer nivel este concepto ha sido replicado exitosamente en otros países como en Venezuela con Free Cover o Argentina y el formato Esto es FA, en los Estados Unidos por ejemplo NPR Music marca el pulso de las redes sociales.

Púrpura Sessions contó con la dirección musical de Pedro Pacora quien se encargó de reunir a los mejores músicos del país este evento y la grabación y masterización estuvo a cargo de Chris Fernandez un equipo de primer nivel en la producción del formato.

Con más de 27 años en el mercado musical y con hits inolvidables como “Te doy mi amor” y “Sin querer”, la agrupación venezolana Bacanos fue uno de los estelares de esta esperada Púrpura Sessions, ganadores de tres discos de Oro y con cinco álbumes en el mercado, la banda fue sin duda uno de los actos más aclamadas en esta fiesta exclusiva.

De Colombia se sumó a la gran fiesta de Púrpura Sessions el cantautor Jerau quien cumple junto a sus fans sus 20 años de carrera artística, quien con su gira mundial denominada “La Conquista 20 Años”, celebró dos décadas de éxitos.

Finalmente el cierre de lujo para esta primera versión del Púrpura Sessions estuvo a cargo del español Danni Ubeda, quien hizo gala de su fusión de latín pop y sonidos urbanos siempre con melodías que te envuelven, con más de 20 años de carrera, Danni Ubeda es uno de los grandes exponentes del pop latino actual.

El evento además contó con un artista sorpresa, el exvocalista de Los 4 de Cuba, Norlan Vila quien hizo gozar a los presentes con sus clásicos.

Este 17 de diciembre saldrá la primera edición publicada en YouTube y en todas las plataformas digitales. Púrpura Sessions se convertirá en el nuevo formato musical de vanguardia que romperá esquemas en el mercado internacional, ¿preparados para la revolución 360?