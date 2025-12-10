José Williams arranca campaña presidencial en el sur: visitará Puno donde Butters enfrentó protestas

El general en retiro reemplaza a Phillip Butters como candidato de Avanza País y comenzará su gira por Tacna antes de recorrer otras regiones del sur del país

Avanza País eligió al general del Ejército en retiro José Williams Zapata como su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026, tras la renuncia de Phillip Butters. El anuncio se hizo oficial el domingo pasado y el partido ya organiza la campaña del congresista Williams, quien iniciará su recorrido por el sur del Perú. La primera parada será Tacna, donde cursó parte de su educación primaria, seguida de Puno, tierra natal de su madre y escenario de los enfrentamientos que protagonizó Butters con manifestantes en octubre.

Tacna abre la gira presidencial

Armando Barrantes, secretario nacional de Avanza País, confirmó que Williams arrancará su campaña en Tacna por su valor simbólico personal. Luego visitará Puno y otras regiones del sur con una agenda apretada de encuentros.

Este viernes el partido definirá el cronograma de los primeros viajes al interior. También nombrará al jefe de campaña y al equipo que difundirá el plan de gobierno.

Confianza en el conocimiento territorial

Barrantes expresó optimismo sobre la candidatura. «Conoce las regiones del Perú como pocos, y eso nos da mucha confianza», declaró el dirigente. Fernán Altuve y Karol Paredes continuarán como vicepresidentes del partido para garantizar estabilidad interna.

Trayectoria militar y política

Williams dirigió la operación Chavín de Huántar en 1997, que rescató a 72 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador japonés. El episodio marcó su carrera militar.

El general fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 2022 presidió el Congreso durante la crisis política que terminó con Pedro Castillo. Bajo su liderazgo, el parlamento aprobó la vacancia del expresidente tras su intento fallido de golpe de Estado.

Butters queda atrás

Phillip Butters había sido el rostro inicial de Avanza País hasta su renuncia reciente. Los incidentes violentos en Puno marcaron el final de su breve postulación. El partido cerró ese capítulo y apostó por Williams. La campaña formal comenzará en los próximos días con el viaje a Tacna.