Jerí promete mantener ofensiva contra la delincuencia sin dar tregua

Jerí afirma que el Estado no retrocederá en la lucha contra el crimen organizado y promete dejar al país en ruta de progreso

El presidente José Jerí ratificó que su gobierno mantendrá la estrategia ofensiva contra la delincuencia y el crimen organizado para devolverle la paz y tranquilidad a los peruanos. Durante la ceremonia por los 201 años de la Batalla de Ayacucho y el Día del Ejército del Perú, el mandatario también firmó un acuerdo con la compañía Hyundai Rotem para fortalecer las capacidades militares del país.

Sin tregua al crimen

«En la lucha contra la delincuencia seguimos y seguiremos en la ofensiva. No daremos tregua al crimen, no retrocederemos ni nos rendiremos nunca», declaró Jerí en la plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército. El presidente definió a la delincuencia como el gran enemigo del Perú. Aseguró que no le temblará la mano para tomar las medidas necesarias.

«Nuestra lucha, nuestro compromiso, es uno: devolver al Perú al camino de la grandeza. Y solo hay una forma de lograrlo: trabajando sin pausa y en unidad, como hemos hecho desde el primer día en que ingresamos a Palacio de Gobierno», agregó el mandatario.

Ruta hacia el progreso

Jerí señaló que su gobierno dejará el camino despejado para que el siguiente mantenga al país en la ruta del progreso. Afirmó que mediante el trabajo articulado con instituciones públicas, el Perú podrá convertirse en un país del primer mundo. «En esta fecha histórica expresamos nuestro apoyo incondicional a nuestro Ejército, en el camino hacia su modernización, para que siga cumpliendo con honor su misión con los 34 millones de peruanos», puntualizó.

Convenio militar

El presidente participó en la firma del acuerdo entre el Ejército del Perú y Hyundai Rotem. El convenio establece cooperación tecnológica, alternativas de financiamiento e impulso de proyectos industriales vinculados con Defensa. Busca dotar al país de medios modernos acordes con las demandas de seguridad del siglo XXI.

El jefe de Estado también asistió a la presentación del libro Archivo Cuartel General del Ejército del comandante general César Briceño Valdivia, que conmemora los 50 años del CGE. El mandatario estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, el comandante del Ejército, César Briceño, y autoridades militares y civiles.