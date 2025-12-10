Jefe del INPE recibe amenazas de muerte por intensificar requisas en penales

Iván Paredes denunció que le exigieron «bajar revoluciones» tras operativos contra la delincuencia en cárceles. El funcionario se someterá a polígrafo solo si lo ordena un Decreto Supremo.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, denunció este miércoles que recibió amenazas de muerte por teléfono. Los desconocidos le exigieron detener las requisas que se realizan en los penales del país. Las llamadas intimidatorias llegaron después de que el Gobierno intensificara los operativos en las cárceles durante el estado de emergencia.

Amenazas tras requisas masivas

Paredes relató en RPP que la semana pasada un interlocutor desconocido lo llamó para proferir insultos y amenazas. «Bueno, con lisuras y todo. Esas lisuras clásicas [para] amedrentar a la persona. Y los amenazas, y me decían que si sigo con las requisas, te vamos a dar vuelta», declaró el funcionario. La expresión «dar vuelta» es un claro eufemismo para referirse a un asesinato.

El mensaje fue directo y específico. «Me dijeron que baje mis revoluciones. Que baje las requisas», agregó Paredes. Las amenazas comenzaron después de que el presidente José Jerí liderara una requisa fuerte en el penal de Lurigancho, donde se retiraron tomacorrientes y otros elementos que facilitaban actividades ilícitas.

Operativos continuos en Lurigancho

El titular del INPE explicó que los operativos no se detuvieron tras la primera intervención presidencial. Lurigancho alberga casi 10,000 internos, por lo que resulta imposible realizar una requisa completa en un solo día. «Siempre hemos estado, estamos ahí todos los días, y el martes pasado hubieron estas llamadas», señaló Paredes. El funcionario interpretó la expresión «baja tus revoluciones» como una orden clara para reducir la intensidad de las requisas.

Apoyo a la creación de nueva institución

Paredes se mostró a favor de eliminar el INPE y crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que operará desde enero de 2026. Sobre su continuidad en la nueva entidad, respondió: «El presidente de la República tiene toda la libertad, porque es la máxima autoridad».

Respecto a las pruebas de polígrafo al personal del INPE, Paredes fue categórico. Solo se someterá si un Decreto Supremo lo ordena. «Para que un funcionario público pase por un polígrafo tiene que ser dispuesto por un Decreto Supremo», finiquitó. El presidente Jerí había solicitado que Paredes se realice la prueba «a la brevedad» para dar el ejemplo, especialmente porque ha sido cuestionado por situaciones anteriores a su gestión.