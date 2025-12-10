Grave denuncia contra la empresa China Railway N.º 10

Un nuevo escándalo involucra a la transnacional China Railway N.º 10, esta vez por la abrupta resolución de un contrato que tenía como objetivo colocar la señalización del recién construido Hospital del Altiplano en Puno. La decisión, tomada sin explicación oficial, habría generado pérdidas que superan los 400 mil soles a la empresa peruana contratada para el servicio.

El denunciante es Jesús de la Cruz, representante de Industrias Mako E.I.R.L., compañía nacional con más de 25 años de experiencia en señalización hospitalaria. Según señaló al Diario UNO, el contrato se firmó en marzo del 2024 con el Consorcio Hospital Altiplano, integrado por China Railway N.º 10 Engineering Group Sucursal Perú y Weihai Construction Group Company Limited.

“Vengo a denunciar la resolución de un contrato que hizo en marzo de este año la empresa China Railway N.º 10 sin ningún motivo o razón. Era un contrato para colocar toda la señalética en el Hospital del Altiplano en Puno. No tenemos ninguna respuesta oficial de ellos”, afirmó De la Cruz.

La empresa peruana ya había realizado una inversión aproximada de 400 mil soles para cumplir con el servicio de señalización —una labor crucial para orientar a pacientes y usuarios dentro del nuevo hospital— cuando se enteró de que el contrato había sido resuelto de manera unilateral. Por ese motivo, el capital invertido y ante el tiempo transcurrido, De La Cruz pide un millón de soles como reparación.

“Nosotros somos especialistas en señalización hospitalaria. En este caso nosotros invertimos aproximadamente 400 mil soles y a China Railway N.º 10 no le interesa”, lamentó el empresario.

La situación se agrava debido a los antecedentes de la transnacional en el país. Según información pública, China Railway N.º 10 ha presentado arbitrajes en 45 obras públicas, muchas de ellas vinculadas a proyectos de Reconstrucción con Cambios y Provías del MTC. Además, en 2023 la compañía estuvo bajo investigación por presuntos actos de colusión durante el gobierno de Pedro Castillo.

EXIGE JUSTICIA. El empresario exige una respuesta y advierte que no permitirá que una compañía extranjera afecte a empresas nacionales sin justificación.