Gore presenta sinfonía navideña en el polideportivo de Callao

Con más de mil niños en escena, el proyecto Sinfonía a la Chalaca del GORE Callao congregará a todos sus elencos en un concierto de clausura que incluirá una orquesta sinfónica integrada por 400 niños. El ingreso es libre.

“La música asoma como gran antídoto frente a la violencia”, afirma el gobernador regional del Callao, doctor Ciro Castillo Rojo Salas. Y eso se reflejará este domingo 14 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el Polideportivo del Callao, cuando el proyecto Sinfonía a la Chalaca presente a todos sus elencos provenientes de las instituciones educativas de la región.

Más de mil niños sobre el escenario



Según el coordinador del proyecto, el maestro Javier Salas Ávila, Sinfonía a la Chalaca presentará a una Orquesta Sinfónica de Niños Unificada compuesta por 400 niños. También participará el Coro Regional Infantil integrado por 200 niños y una tropa de sikuris de 150 estudiantes. A ellos se sumará un ensamble de saxofones en la que participan 18 niños y una muestra de 200 cajoneros.



El repertorio de la Orquesta Sinfónica de Niños Unificada se paseará por villancicos clásicos, cuyo mensaje de fe y esperanza se convertirá en el mejor anticipo de la Navidad en el Callao. Por eso, se ha previsto que el ingreso al show sea totalmente libre.



Criollismo y salsa



En el Callao, lo criollo y lo salsero son parte de la idiosincrasia de su gente. Por eso, también participará un conjunto criollo juvenil y a ellos se sumará una sabrosa orquesta de salsa integada por niños (con mucho swing).



Cabe mencionar que Sinfonía a la Chalaca es una actividad impulsada por el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, unidad ejecutora del GORE Callao y cuyo exitoso trabajo impacta en más de 5 mil niños en la región.

El Polideportivo del Callao se ubica en la avenida Guardia Chalaca 2199, Bellavista y tiene capacidad para 6 mil personas.

El ingreso a Sinfonía Navideña es completamente libre.