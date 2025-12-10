Flamengo venció a Cruz Azul 2-1 y pasó a las semifinales de la Copa Intercontinental en Qatar

Un paso adelante. Flamengo de Brasil venció 2-1 a Cruz Azul de México, por los cuartos de final de la Copa Intercontinental, cotejo también denominado «Derbi de las Américas«. El partido se disputó en Qatar y el vencedor se abrió camino a las semifinales del torneo en mención.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, abrió el marcador a los 15’ tras gambetear al arquero Andrés Gudiño y definió cómodo frente al arco para decretar el 1-0 en favor del “Fla”. La igualdad llegó vía Jorge Sánchez, ya el mexicano metió un bombazo a los 44’, para sorpresa de casi todos. Así se fueron al descanso.

En el complemento, el Flamengo iba a definir el partido a su favor. A los 71’ volvió a convertir De Arrascaeta, la figura, tras muy buena habilitación profunda del ingresado Everton, dio rebote Gudiño y definió bárbaro desde la izquierda, con un gran toque por arriba. En semifinales, Flamengo se medirá ante el Pyramidis de Egipto que derrotó al Al Ahly 2-1. Quien gane se mide en la final al PSG de Francia.