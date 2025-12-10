FC Cajamarca quiere contratar a Hernán Barcos para la temporada 2026

El destino futbolístico del “Pirata” Hernán Barcos, parece estar en el club recién ascendido a la Liga 1, como es FC Cajamarca, el cual haría un esfuerzo económico para contar como su principal jale para el 2026 al goleador de Alianza Lima, que también despertó el interés de otros clubes peruanos, como el Sport Boys.

En paralelo al interés de la mencionada institución por su fichaje, el futbolista argentino llegó junto a su familia el martes a Cajamarca. Uno de los motivos del viaje fue el compromiso por una actividad social que tenía agendada con antelación.

FC Cajamarca tiene pensado hacer todos los intentos por contar con Hernán Barcos, y el actual entrenador Carlos Silvestri aseguró que el perfil del ‘9’ es el idóneo para las necesidades de la institución.

“Hernán (Barcos) es una excelente persona, hemos podido coincidir y conversar. Es el perfil adecuado que tenemos para encaminar un proyecto. Sabemos que gente de experiencia, que se maneja bien dentro y fuera del campo, es la que se necesita para iniciar bien este proyecto”, declaró Silvestri.